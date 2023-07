Eco-attivisti, nuovo attacco a Firenze Imbrattato il selciato del Battistero

di Pietro Mecarozzi

Un nuovo blitz di Ultima generazione ha colpito il selciato davanti alla Porta del Paradiso, sul lato est del Battistero di Firenze. Cinque ’eco-vandali’, tutti a petto nudo, si sono rovesciati addosso barattoli contenenti polpa di pomodoro. Il liquido rubino ha imbrattato le pietre di piazza del Duomo senza però intaccare il capolavoro rinascimentale, ed è stato prontamente rimosso, con acqua e sapone, dagli operatori di Alia.

L’obiettivo dell’incursione? Gli eco-attivisti, oltre a srotolare il classico striscione con la frase ’Non paghiamo il fossile’, hanno voluto esprimere solidarietà ai due ‘colleghi’ di Ultima Generazione che nell’estate 2022 si sono incollati al basamento della statua di Laocoonte presso i Musei Vaticani e il 12 giugno scorso sono stati condannati a 9 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 1.500 euro ciascuno (con sospensione di entrambe le sanzioni), cui si aggiunge il risarcimento di 28.000 euro di danni. Ultima Generazione presenterà ricorso alla Corte di Appello contro la sentenza.

Dieci minuti dopo il blitz è arrivata una volante della polizia municipale, che ha condotto tutti e cinque i manifestanti al comando in via delle Terme. Non senza complicazioni, però. Giordano, già noto alle autorità per aver imbrattato a metà marzo Palazzo Vecchio con della vernice, è rimasto seduto davanti al Battistero, sdraiandosi poi sul selciato e costringendo quattro agenti della municipale a trascinarlo di peso nella volante.

Tutti gli eco-vandali sono stati denunciati per manifestazione non autorizzata e hanno ricevuto 160 euro di sanzione, "per Giordano si è aggiunta la violazione del foglio di via ricevuto dopo i fatti di Palazzo Vecchio e resistenza a pubblico ufficiale", svela Giulio Giuli, l’attivista che si occupa delle questioni legali per l’associazione. Il Comune e l’Opera del Duomo, invece, non hanno sporto denuncia. Dure le condanne che arrivano dalla politica, con il sindaco Dario Nardella che commenta: "La battaglia sull’emergenza ambientale è da fare tutti insieme, istituzioni, società civile, associazioni. Tuttavia, attaccare il patrimonio culturale, seppure solo simbolicamente e, in questo caso, senza danni materiali, è un messaggio sbagliato". Si fa sentire anche Fratelli d’Italia, che definisce gli attivisti "inutili idioti", mentre il presidente della Regione, Eugenio Giani, ribadisce che "non concepisco il metodo usato, non tollero e non ritengo giusto che si usino mezzi così violenti. È un’offesa a tutti noi". I cinque hanno inoltre letto alcuni brani dell’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, che contiene riferimenti alla crisi climatica e all’urgenza di agire.

"Papa Francesco ha scritto nell’Enciclica Laudato si’: ‘Desidero esprimere riconoscenza, incoraggiare e ringraziare tutti coloro che stanno lavorando per garantire la protezione della casa che condividiamo - ha gridato Corso, uno degli attivisti - E qual è questa riconoscenza? È una condanna da parte del tribunale del Vaticano a Ester e Guido a 9 mesi di carcere e a una multa e un risarcimento di 28.000 euro di danni morali!".