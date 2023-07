Ecco i toscani più virtuosi nella raccolta differenziata

Gambassi Terme, Capraia e Limite e Certaldo sono i comuni toscani che eccellono nella raccolta differenziata. Lo dice la classifica della trentesima edizione di Comuni Ricicloni, storico dossier di Legambiente. Gambassi Terme, che ha l’89% di raccolta differenziata, si è aggiudicato il primo posto, a livello regionale, nella categoria dei comuni sotto i 5mila abitanti, mentre Capraia e Limite si è imposto nella categoria dei comuni fra i 5mila e i 15mila abitanti (86,7% di raccolta differenziata) e Certaldo ha fatto meglio di tutti nella categoria dei comuni con oltre 15mila abitanti (85,4%). Secondo il report 2023, a livello nazionale sono 629 (+39 rispetto alla scorsa edizione) i Comuni Rifiuti Free, cioè quelli in cui la produzione annuale pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è stata inferiore ai 75 chilogrammi. Di questi, 17 si trovano in Toscana e 15 sono serviti da Alia Multiutility Toscana. Complessivamente, nella nostra regione sono 257.155 i cittadini che risiedono nei Comuni Rifiuti Free, cifra che rappresenta il 7% del totale dei cittadini toscani e che a livello nazionale pone la Toscana al quinto posto di questa speciale classifica preceduta solo da Veneto, Trentino Aldo Adige, Friuli-Venezia Giulia e Molise. "Per la Toscana si tratta di un gran bel risultato, che rappresenta il frutto di anni di forte e costante impegno nella sensibilizzazione dei cittadini e nella costruzione di processi virtuosi nella gestione del ciclo dei rifiuti" spiega Nicola Ciolini, vicepresidente di Alia Multiutility Toscana. "Non è un caso che il nostro piano industriale, per la prima volta decennale, delinei linee strategiche di sviluppo che si basano su 4 obiettivi cruciali: completare la trasformazione dei sistemi di raccolta in alcuni dei comuni tra cui Firenze, Pistoia, Montecatini Terme e Pescia; investire sui sistemi impiantistici; proseguire con l’introduzione della tariffazione puntuale corrispettiva nei comuni gestiti e anche con il processo di digitalizzazione". Rossella Conte