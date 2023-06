Eat Prato - Da chiostro a chiostro, assapora le prelibatezze pratesi in location di eccezione!

Scoprire e assaporare

tutte le prelibatezze enogastronomiche di chef e maestri pasticcieri pratesi in location di eccezione: i tre bellissimi e suggestivi chiostri della Chiesa di San Domenico, di Sant’Agostino e del Duomo. Sarà possibile lunedì 3 e martedì 4 luglio quando, dalle 19 alle 24, andrà in scena la seconda edizione di “Eat Prato - Da chiostro a chiostro”. L’iniziativa, promossa da Confesercenti Prato, è inserita in rassegna a seguito dell’accordo quadro con il Comune, oltre che di Vetrina Toscana, con l’obiettivo comune di promuovere e valorizzare le produzioni enogastronomiche di qualità del territorio e di consolidarne la vocazione turistica.