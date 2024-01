C’è chi parla di corsa contro il tempo presentando

il liceo del Made in Italy. Una corsa dettata dalle tempistiche, dal via libera arrivato dagli uffici

regionali, dalla possibilità di poter scegliere il nuovo indirizzo, ovvero dalla data del 23 gennaio scorso e dal fatto che il 10 febbraio scadranno i termini per le iscrizioni. Lo sanno bene i presidi del liceo Giovanni

da San Giovanni, Lucia Bacci, e Maurizio Gatteschi (nella foto) preside del liceo Vittoria Colonna.

"In effetti è una corsa contro il tempo – spiega il preside del Colonna, istituto che si trova nel cuore del centro storico di Arezzo, uno dei due ad aver aderito in provincia – in questo momento la stragrande maggioranza dei ragazzi e delle ragazze, insieme alle famiglie, hanno già fatto una scelta sul percorso di studio. Certamente si tratta di un tentativo di lanciare un corso che prenderà il via tra pochi mesi".

Il liceo Giovanni da San Giovanni ha attivato nuove giornate dedicate all’orientamento, voi come vi siete organizzati?

"Sabato 3 febbraio incontreremo gli studenti interessati e i loro genitori, intanto sul sito della scuola sono presenti tutti i contatti per avere anche via mail o telefono informazioni ad esempio sulle materie del biennio, cosa prevede il corso. Il punto è che mancano ancora alcune informazioni".

Qual è la soglia minima per attivare una classe?

"Si parla di 25 studenti ma potrebbero anche esserci deroghe con l’obiettivo di far partire il corso. Ad ogni modo il liceo del Made in Italy per come è stato varato non dovrà e non deve comportare costi alle scuole".

Matteo Marzotti