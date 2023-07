È tempo di Saturnia Film Festival Con "Screens" anteprima a Sorano

SATURNIA (Grosseto)

CINQUE giorni dedicati al meglio del cinema d’autore internazionale tra ospiti, proiezioni, mostre, degustazioni ed eventi collaterali calati nel cuore della Maremma Toscana.

Dal 26 al 30 luglio si torna nei luoghi simbolo del territorio - da Manciano a Sorano, fino a Montemerano, Rocchette di Fazio e Saturnia - per la VI edizione di Saturnia Film Festival, la kermesse itinerante presieduta da Antonella Santarelli con la direzione artistica del regista Alessandro Grande. Cuore pulsante della manifestazione - quest’anno dedicata a Franco Zeffirelli nel centenario della nascita - sono i cortometraggi, 12 in concorso, dagli schermi di Cannes, Torino e Florida Film Festival. Si conferma inoltre la sezione lungometraggi, per celebrare le tre opere prime e seconde più significative dell’ultimo anno, che saranno presentate al pubblico da autori e protagonisti, e torna il focus dedicato alla video arte.

Tra gli ospiti Daniele Luchetti, Greta Scarano, Lorenzo Richelmy, Bianca Nappi.

Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con il contributo di MIC Cinema e Audiovisivo, Fondazione CR firenze, Comune di Manciano, Comune di Sorano, Comune di Semproniano. Main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Medusa Film e Tuscany Hotel (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a [email protected], info su www.saturniafilmfestival.it).

Mentre l’apertura ufficiale della programmazione cinema è prevista per domani a Manciano, questo pomeriggio alle 18, negli un’anticipazione è in programma negli spazi del Mastio della Fortezza Orsini di Sorano (Grosseto). In programma l’inaugurazione della mostra Screens, esposizione collettiva che riunirà le opere di 35 artisti tra cui Holaf, Leonardo Crudi, Pep Marchegiani, EPVS, Desiderio, Krayon e Massimo Saverio Ruiu, con la curatela di David Pompili e il patrocinio del Comune di Sorano (aperta fino al 31 agosto).

Sempre a cura di Pompili la selezione 2023 dei cortometraggi di Art Short, la sezione del festival dedicata alla video arte che dopo il successo della passata edizione torna con 5 opere scelte. I lavori saranno visionabili sia nella sala cinema della Fortezza Orsini nell’ambito di Screens, che al Polo Culturale Le Clarisse di Grosseto (via Vinzaglio 1) durante le giornate del festival secondo gli orari del museo (ingresso gratuito).

Re. Spe.