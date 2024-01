"E’ solo uno spot. Tutto poco chiaro"

"Sul liceo ‘Made in Italy’ sono state fatte le corse ed è partita una politica di annunci, solo per fare uno spot. In realtà non si conosce ancora bene l’offerta formativa. Il quadro è tutt’altro che chiaro e sicuramente questo non è il modo giusto di fare provvedimenti per la scuola". A dirlo l’assessora regionale alla scuola della Toscana, Alessandra Nardini (nella foto). "Su questo provvedimento, come su altri – ha spiegato – il governo non ha coinvolto davvero le Regioni se non a cose fatte. Da quanto ci risulta le proposte arrivate riguardano i licei Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno (Arezzo), il Vittoria Colonna di Arezzo, il Rosmini di Grosseto e l’istituto statale d’istruzione secondaria superiore Cicognini-Rodari di Prato. Ho espresso le mie perplessità su questo nuovo indirizzo, sia nel merito, che nel metodo. Detto questo, ci siamo mossi per avviare le procedure per l’attivazione dei percorsi alla luce delle richieste arrivate dalle scuole".

Negativo anche il parere dell’assessora Nardini sulla sperimentazione che intende portare a quattro anni gli istituti tecnici e professionali: "Questa riforma mina il valore educativo della scuola, che invece è centrale".

Lisa Ciardi