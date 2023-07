E la nuova Bohème fa discutere

TORRE DEL LAGO

Scoppia un “Sessantotto“ sulle rive del Massaciuccoli, dove sulle tavole del Gran Teatro di Torre del Lago, a pochi passi dalla villa-rifugio del maestro Puccini, si prepara a debuttare la stagione lirica del Festival Pucciniano. Ad accendere la miccia è stato il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi che durante la presentazione per le Celebrazioni del centenario, in Senato, ha contestato l’allestimento della Bohème (prima opera in cartellone, il 14 luglio) ambientata tra i fermenti di ribellione del “maggio francese“ dal regista Christophe Gayral con la scenografia "ipercomunista" di Christophe Ouvrard. A dirigerla sarà il maestro Alberto Veronesi, anche presidente del Comitato per le celebrazioni, che Sgarbi ha però invitato ad incrociare la bacchetta. Secondo il sottosegretario questa trasposizione temporale "È una bestemmia, una dissacrazione". "Farò qualunque azione – ha aggiunto – per impedire che venga rappresentata una Bohème in cui la scenografia rappresenta il Sessantotto. Lo faccio non contro il Sessantotto, ma a difesa di Puccini. Perché si deve indulgere a questa deriva criminale di registi convinti di essere geni, che fanno soltanto la storia loro perché non vogliono rispettare la storia vera?".