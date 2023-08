E anche Siena può perdere il suo palazzetto: la Commissione esamina la situazione

Slitta la decisione sull’agibilità della Palasport di Siena. La Commissione provinciale di vigilanza e sicurezza si è riunita ieri per discutere la situazione dell’impianto dove sono previsti interventi di manutenzione straordinaria al tetto. Il Comune ha trovato oltre un milione di euro e vorrebbe iniziare la ristrutturazione al più presto. Ma questo impedirebbe l’utilizzo dell’impianto per le gare interne di Mens Sana (Basket serie C Gold) ed Emma Villas (Volley A2). Di qui le proteste delle due società. In particolare, il presidente di Emma Villas Giammarco Bisogno sottolinea che non ci possono essere sedi alternative per giocare il campionato.

In altre parole, o si gioca a Siena o non si gioca affatto. Ieri, nella riunione della Commissione di vigilanza presieduta dal prefetto Matilde Pirrera, su richiesta del sindaco Nicoletta Fabio, si è esaminata la documentazione progettuale. La commissione ha deciso di sospendere il parere in attesa di acquisire ulteriori relazioni tecniche integrative al progetto. Vista l’urgenza di dare risposte alle società sportive e alla comunità senese, è prevista una nuova riunione urgente, non appena ci saranno le integrazioni richieste.

Cristina Belvedere