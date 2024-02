Dynowish, la statua dei sogni realizzata per e con i bambini

Arriva a Firenze la statua simbolo dei sogni, ispirata dai bambini per i bambini di tutto il mondo: in bronzo e patina oro a 24 carati, l’installazione raffigurante Dynowish - protagonista di tre libri di Paola Myriam Visconti (ed. Giunti) - è realizzata dall’artista Antonio Signorini, che si è ispirato ai desideri dei suoi figli con i quali ha lavorato a quattro mani, ed è visitabile in piazza Strozzi. Ieri la presentazione durante la quale Visconti ha incontrato, al Giunti Odeon, circa 500 bambini delle scuole fiorentine. E’ stato anche introdotto il progetto creativo Dynowish Award, ideato dalla Dynowish Foundation: saranno coinvolti numerosi bambini in un progetto di arte e creatività che vede come perno proprio le avventure di Dynowish. L’obiettivo è ricordare a tutti l’importanza dei sogni e proteggerli.