Duecento emendamenti del centrodestra su rifiuti, sanità, Cpr e infrastrutture a Firenze

Più assunzioni in sanità, sì agli inceneritori e l’attivazione di un Cpr, un Centro di permanenza per i rimpatri. Sono alcuni dei punti toccati nei 200 emendamenti che i capigruppo regionali Elena Meini (Lega), Francesco Torselli (Fratelli d’Italia) e Marco Stella (Forza Italia) hanno presentato al Piano regionale di sviluppo (Prs). "Un atto – hanno detto - che arriva in discussione con quasi due anni e mezzo di ritardo". "Il documento - sottolinea Meini, che con i colleghi della Lega ha presentato 106 emendamenti - relega il tema della sanità a poche righe, quando tutti i giorni emergono criticità. C’è un no ideologico e sbagliato della giunta agli inceneritori per parlare di ossicombustione, la cui fattibilità è tutta da capire". "Fratelli d’Italia ha presentato 73 emendamenti al Prs - ha proseguito Torselli -. Un atto che doveva arrivare a inizio mandato e che discutiamo adesso. Ci stanno preoccupando anche le scelte sulle infrastrutture, a partire dalla Fi-Pi-Li che, con Toscana Strade, ci sta portando a spendere milioni di euro a fronte di un progetto da definire". "Il 31 luglio - ha reso noto Stella - i gruppi consiliari regionali di Forza Italia, Lega e Fdi incontreranno i parlamentari e i sindaci toscani di centrodestra per lanciare Toscana 2025. Ascolteremo i territori per portare la nostra idea su sanità, rifiuti, infrastrutture, distretti industriali". E a far discutere, prima ancora dell’approdo in aula (oggi), è stato l’emendamento della Lega sul Cpr. "La destra sta riprovando a portare in Toscana un Centro di permanenza per i rimpatri – ha commentato il segretario del Pd, Emiliano Fossi -. Un Cpr porterebbe un presidio di disumanità e un moltiplicatore di tensioni sociali. Un’ ipotesi che respingiamo".

Li. Cia.