Due settimane di Open Day aprono l’anno didattico di Proxima Music

Arezzo, 7 settembre 2023 – Due settimane alla scoperta della musica. L’anno didattico di Proxima Music sarà, come tradizione, anticipato da un ciclo di lezioni a porte aperte di canto e di strumento in programma da lunedì 18 a venerdì 29 settembre che permetteranno a bambini, ragazzi e adulti di vivere un primo avvicinamento al mondo delle note. Questi appuntamenti a partecipazione gratuita saranno ospitati dalla sede della scuola in via Severi e, facendo affidamento su uno staff con ventitré docenti professionisti, offriranno l’opportunità di vivere una prova dei diversi corsi e di avviare un nuovo percorso artistico.

La proposta didattica strutturata da Proxima Music è particolarmente ricca e variegata, con l’obiettivo di sviluppare l’insegnamento della musica a 360°. La volontà della scuola aretina è infatti di assecondare passioni e interessi di ogni allievo, dunque il programma dei corsi spazia tra il canto e tutta la gamma degli strumenti (a corda, a fiato, a tastiera, a percussione e elettrici), tra un orientamento moderno e un orientamento classico, tra lezioni individuali e progetti di gruppo, tra un avvicinamento alle prime note e una formazione di più alto livello per concorsi, audizioni o Conservatori. Il tutto, senza limiti di età in virtù dell’attivazione anche di percorsi per bambini e bambine a partire dai tre anni. Le due settimane degli Open Day ambiscono a stimolare lo studio della musica e permetteranno di provare anche più lezioni per incontrare i singoli docenti, conoscere la programmazione didattica e arrivare a individuare il percorso artistico più adatto alle caratteristiche degli allievi che potranno poi scegliere con consapevolezza se partecipare ai veri e propri corsi al via da lunedì 2 ottobre. Le prenotazioni per le giornate di prova sono già aperte e resteranno attive fino all’esaurimento dei posti, dunque è consigliata la prenotazione alla mail [email protected]; per ottenere ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.proximamusic.academy.