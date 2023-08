Due gemelle in gara per lo scettro Ecco le 24 finaliste del concorso

di Enrico Salvadori

CHIESINA UZZANESE (Pistoia)

Una bellezza doppia, due gemelle per uno scettro. Kelly Modaro, ventenne di Montecatini terme ha vinto la fascia di Miss Eleganza Toscana ed è la prima semifinalista di Miss Italia che farà parte del gruppo che rappresenterà il Granducato. Ha battuto per una manciata di voti la sorella gemella Melany. Fatto inconsueto ma che ha fatto scoppiare di gioia la famiglia di Montecatini e i due genitori Marcantonio e Tatiana. La mamma è russa e le gemelle, due gocce d’acqua, hanno anche lineamenti dell’Est e una bellezza travolgente. Caratteristica che le accomuna alle altre 22 finaliste di Miss Toscana che sono state scelte nella serata andata in scena al Don Carlos di Chiesina. Con le gemelle Modaro si qualificano Giada Pieraccini di Seravezza che sin qui aveva vinto tutte e 7 le selezioni cui aveva partecipato. Con loro sono promosse in ordine di classifica Chiara Helg di Poggibonsi, Benedetta Alocci di Porto S.Stefano (Grosseto), Justine Leso di Carrara.

L’elenco delle finaliste di Miss Toscana è completato da Maria Vittoria Frediani di Quarrata (Pistoia), Federica Pinzani di Empoli, Viola Grazioli di Viareggio, Noemi Farina di Greve in Chianti (Fi), Debora Sarti di Casalguidi (Pistoia), Chiara Lazzarotti di Massa, Dunia Bresciani di Pietrasanta, Morgana Manuali di Bagno a Ripoli (Fi), Francesca Fabbiani di Vicchio (Firenze), Giulia Rizzuni di Viareggio, Chiara Notini di Barga (Lucca), Klea Hoxha di Pistoia, Marika Petri di Casciana Terme (Pi), Martina Fiaschi di Lucca, Marianna Parri di Terricciola (Pi), Marina Frisenna di Montespertoli (Fi), Cassandra Ghiomelli di Cerreto Guidi (Fi), Sara Razzano di Comeana (Prato). Nella serata presentata da Raffaello Zanieri erano ospiti Sharon Gruttadauria Miss Elba 2023 e Arianna Polidori finalista nazionale 2022 a Miss italia.

Le gemelle della bellezza alla fine erano raggianti. “Quello che è la felicità dell’una lo è anche per l’altra – hanno detto all’unisono Kelly e Melany Modaro – e ora puntiamo in alto”. Si sono iscritte al concorso insieme le due ragazze che sono davvero due anime in un nocciolo. Tanto è vero che studiano a Firenze nello stesso corso di laurea, Scienze della comunicazione. Prima della finale regionale del 30 agosto a Castelfiorentino ci saranno le serate che assegneranno gli altri titoli regionali, dopo quello di Miss Eleganza.

Si parte giovedì 10 agosto con la fascia di Miss Miluna a Poppi (Arezzo) e sarà un crescendo di emozioni in passerella.