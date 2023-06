Drusilla Foer icona di stile e libertà E’ la stella del festival della risata

di Sarah Esposito

MONTOPOLI VAL D’ARNO

(Pontedera)

Un’icona di stile, eleganza e libertà. Basta pronunciare il suo nome ed è già tutto chiaro: Drusilla Foer. Madrina dei diritti Lgbtq+, attenta al tema della identità di genere. Drusilla porta il suo contributo nel borgo medievale di Montopoli Val D’Arno, per tre giorni piccola capitale della risata con la rassegna di Comicopoli, giunta alla seconda edizione. Un festival della comicità per la direzione artistica di Katia Beni in partnership con Antonella Moretti, presidente di Start.Tip e Marco Bonciolini, presidente di Eliopoli, realizzato con il contributo della Regione Toscana e del Comune. Tre sere per tre spettacoli al giorno, ognuno dislocato su un palco differente. Al centro della scena, sempre la comicità in molte delle sue sfaccettature. Domani alle 21.30 Drusilla sarà la stella di una serata fatta di chiacchiere e racconti in un clima informale in una sorta di intervista-dialogo con Katia Beni. Foer si racconta e finisce per svelarsi talvolta in modo inaspettato, ma sempre con il suo approccio lieve, ironico, brillante e carico di emozione, fra le domande della moderatrice ma anche del pubblico presente. Protagonista sarà anche la musica: Madame Foer, accompagnata al pianoforte dal Maestro Loris Di Leo, interpreta dal vivo alcune delle sue canzoni predilette, con l’intensità che la contraddistingue e il suo tocco unico. Invece questa sera, dopo lo scintillante avvio di ieri con Paolo Ruffini, intervistato da Katia Beni, Cinzia Leone e il Quartetto Euphoria, andrà in scena Alessandro Benvenuti, che ripercorrerà la sua carriera con delle piccole pillole. Un artista eclettico. Un autore sapiente. Un comico di razza.

A seguire andrà in scena Katia Beni da protagonista con Benedetta Giuntini in Diritti o Rovesci... ma pari! Una giornalista, a volte fuori di testa, intervista un’attrice comica, a volte intelligente, sui diritti delle donne e sulle pari opportunità. Un’esilarante altalena di gag e monologhi che lasciano spazio a riflessioni semiserie su stereotipi di genere e diritti violati. Infine in scena Stefano Santomauro in Happy Days, uno spettacolo che parla di felicità, nel periodo meno felice della storia. Un monologo esilarante, cinico e sincero. Comicopoli si conclude domani con Drusilla Foer, un secondo appuntamento con Ginevra Fenyes, in Cono o coppetta?. Chiude Gianmaria Vassallo in TuttoToscano.