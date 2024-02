Dramma nel Pisano. Precipitano dal tetto di un capannone. Due operai feriti gravi

di Carlo Baroni

PISA

Cede la copertura del capannone e due operai precipitano dentro la fabbrica. Un volo di circa otto metri che ha fatto sfiorare un’altra tragedia sul lavoro in Toscana: è successo ieri mattina, poco dopo le nove, a Fornacette, nel Comune di Calcinaia, nel Pisano proprio mentre a poche decine di metri di distanza era in corso la manifestazione organizzata dai sindacalisti di Fiom Cgil e Uilm Uil per protestare contro le morti sul lavoro dopo il crollo nel cantiere del supermercato Esselunga a Firenze.

I due operai – 29 e 32 anni, originari della Guinea – all’opera per un’azienda di San Miniato legata al settore delle fonti rinnovabili, stavano installando un impianto fotovoltaico sul tetto di un capannone della ditta D&D di via Enrico Fermi. La squadra era da alcuni giorni, è emerso, che stava portando avanti questa commessa.

Un collega dei due operai rimasti feriti, arrivato dalla sede dell’azienda per capire cosa fosse accaduto, ci ha riferito che l’operazione sulla copertura dell’azienda di via Fermi era iniziata la scorsa settimana: la prima parte dell’intervento era stata fatta sulla prima struttura della ditta, quella che affaccia direttamente su via Fermi. Ieri, invece, le operazioni erano sul capannone più arretrato: qui, ad un certo punto, quando i due si trovavano sopra, il tetto – per cause che sono al centro di accertanmenti e verifiche – ha improvvisamente ceduto causando la precipitazione dei due uomini all’interno della fabbrica. Immediato l’allarme: sul posto sono arrivati sia il personale sanitario inviato dalla centrale operativa del 118, sia i vigili del fuoco di Cascina che hanno collaborato e assistito il personale medico durante le fasi di immobilizzazione dei due infortunati, e provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi dell’ intervento. I due operai, da quanto abbiamo appreso, erano coscienti pur avendo riportato politraumi. Le loro condizioni, sono state giudicate gravi dall’equipe medica che li ha presi in carico – in particolare quelle del più giovane dei due – e portati in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. L’allarme è stato lanciato subito dal personale dell’azienda, al cui interno lavorano circa 15 persone.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Pontedera per i rilievi di rito e di legge. Quindi tecnici del medicina del lavoro dell’Asl Toscana Nord Ovest per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità dell’ennesimo grave episodio legato al mondo del lavoro. Le operazioni e le modalità con cui i due operai stavano lavorando sarà quindi messo sotto la lente dagli inquirenti per verificare se tutte le norme previste dalla disciplina vigente a tutela della sicurezza sul lavoro erano state rispettate.

"E’ fondamentale garantire sempre l’incolumità delle persone che lavorano, chiedendo il rispetto e l’applicazione delle norme sulla sicurezza – il monito di Cristiano Alderigi, sindaco di Calcinaia –. Sono stato sul posto dell’incidente ed è stato impressionante rendersi conto della dinamica che ha portato i due operai a cadere a causa del cedimento di una parte della copertura. Il mio auspicio è che questi due ragazzi coinvolti nell’incidente non siano in pericolo di vita, non riportino danni permanenti e si riprendano il prima possibile". Carabinieri e medicina del lavoro stanno ricostruendo tutto il copione dell’incidente, sia con gli accertamenti tecnici, sia con le testimonianze di chi si trovava sul luogo del fatto.