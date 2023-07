Doppia passeggiata nel bosco per l'inaugurazione del sentiero Cai

Arezzo, 8 luglio 2023 – L’Associazione Pro Consuma e il Gruppo Namastè comunicano l’iniziativa in programma domenica 9 luglio alle 9,30 con una doppia partenza, per una passeggiata nel tratto boschivo del sentiero CAI n° 25. Sarà possibile ritrovarsi in Località Banconi (Consuma) oppure in Località La Fonte (Montemignaio).

A circa metà percorso i due gruppi si incontreranno e si terrà una breve cerimonia per l'inaugurazione del sentiero dopo i recenti interventi di manutenzione.

Ai convenuti sarà offerto un piccolo rinfresco per festeggiare l'evento.