Arezzo, 7 febbraio 2024 – Domenica 18 febbraio prende il via, al Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino, la rassegna dedicata al Teatro Ragazzi (dai 7 anni) che comprende tre appuntamenti domenicali, da febbraio ad aprile. Si inizia, il 18 febbraio, alle 17, con una compagnia storica del teatro ragazzi, Fontemaggiore, alle prese con Sogno: protagonisti il re e la regina delle fate, Oberon e Titania, che, con i loro litigi portano scompiglio nella vita pacifica del bosco, mentre Puck e Fiordipisello, fedeli servitori dei regnanti, vivono l'incanto della scoperta dell’amore e, loro malgrado, sono coinvolti nel litigio dei sovrani. Dopo qualche “errore” di Puck l’amore torna a trionfare e l’armonia a regnare nel bosco. La messa in scena di Sogno mette in evidenza gli aspetti magici della commedia shakespeariana e la contraddittorietà di situazioni ed emozioni vissute dai protagonisti, affrontate in modo leggero e divertente. Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale è un organismo con vocazione territoriale regionale che si occupa della produzione e della diffusione della nuova drammaturgia su tutto il territorio nazionale.

Nata con DON CHISCIOTTE Storie di latta e di lotta sarà in scena domenica 10 marzo, alle 17. Con la forza della fantasia oggetti di uso comune compongono l’universo di Don Chisciotte e Sancho Panza, in giro per il mondo a caccia di ingiustizie, torti da sanare, deboli da difendere e giganti da sconfiggere. Il finale, poetico e illuminante, tramanda il messaggio di quest’opera immortale: continuare a credere nei propri valori e nei propri ideali, affinché ogni persona possa essere sovrana della propria vita. NATA – Nuova Accademia del Teatro d’Arte APS – fin dalla sua nascita, nel 1988, ha preso spunto dalla drammaturgia contemporanea, dai grandi classici e dal teatro danza per mettere in scena spettacoli per tutti, grandi e piccoli.

Conclude la programmazione, domenica 7 aprile, alle 17, KanterStrasse | Giallo Mare Minimal Teatro in Sulla rotta dell'isola del tesoro. La vera storia della pirateria. Chi non ha mai sognato di essere un pirata? Chi, leggendo L'Isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, non si è mai chiesto cosa fosse successo prima? A cavallo tra il XVII e il XVIII secolo Francia, Spagna e Inghilterra si contendevano terre, ricchezze e soprattutto il predominio dei mari. In questo lontano mondo un gruppo di furfanti, avidi, poeti e sognatori decise di fondare una propria Repubblica nei Caraibi. KanterStrasse è una compagnia teatrale di produzione sia di prosa che di teatro ragazzi con sede nello spazio Le Fornaci di Terranuova Bracciolini. Dal 2013 fa parte, come residenza multipla della Rete Teatrale Aretina, delle Residenze Artistiche Toscane.

La stagione del Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino è curata dall'Associazione culturale CapoTrave/Kilowatt, con la direzione di Lucia Franchi e Luca Ricci, con il contributo del Comune di Castiglion Fiorentino, con il sostegno di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Unicoop Firenze e Pasta Toscana, e in collaborazione con Pro Loco Castiglion Fiorentino e La Piccina.

Ingresso singoli spettacoli:

Teatro-ragazzi: € 8,00

Abbonamenti presso la Pro Loco oppure sul circuito www.liveticket.it

ABBONAMENTO ROSSO – RAGAZZI (3 spettacoli) € 20,00

https://www.liveticket.it/teatromariospina