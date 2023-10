Domenica 15 ottobre torna il Mercatino del Calcit

Arezzo, 11ottobre 2023 – Domenica 15 Ottobre 2023 Mercatino dei Ragazzi in Piazza San Jacopo, la piazza storica dove nel 1978 debuttò l'idea di Franco Palazzini . Saranno presenti circa 35 espositori con circa 70 banchi dove verranno esposti ed offerti oggetti di vario genere il cui ricavato sarà destinato a sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche - Servizio SCUDO. Il Servizio SCUDO svolto in collaborazione con la Uslsudest ha un costo di euro 340.000 all'anno , è completamente gratuito per i pazienti, grazie ai contributi dei cittadini, ed è attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno . Il servizio viene attivato dal proprio medico di famiglia che insieme al medico di Cure palliative predispone il piano assistenziale. .