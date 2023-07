Domani la musica è protagonista al Parco del Pionta

Arezzo, 4 luglio 2023 – Mercoledì 5 luglio tornano le iniziative de Le 7 Note al Parco del Pionta, luogo in cui l’Associazione ha la propria sede. Da anni l’Associazione si batte per la riqualificazione del Parco attraverso arte, musica e cultura, in particolare attraverso il Festival RiCreando Oltre il Suono, che dal 2018 fa sì che nell’area del Pionta si concentrino non solo gli abituali corsi di musica proposti dalla Scuola, ma anche concerti aperti a tutti all’ora dell’aperitivo, percorsi gratuiti di avvicinamento alla musica con finalità sociale, seminari, camminate culturali alla scoperta del Parco.

Mercoledì, alle ore 19.00, presso l’Area Archeologica del Duomo Vecchio (aperta straordinariamente per l’occasione su concessione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo) si esibirà il violoncellista Duccio Dalpiaz, che eseguirà musiche di Bach e Ligeti (ingresso libero).

Dalpiaz è tra i vincitori di Attraverso i Suoni, progetto per la valorizzazione dei talenti toscani under 30 promosso da A.Gi.Mus. e Fondazione CR Firenze e che ha come partner Le 7 Note.

L’iniziativa ogni anno seleziona 12 gruppi o solisti che beneficiano di un contratto che offre loro numerosi concerti, ma anche la possibilità di ottenere aiuti utili alla costruzione delle loro carriere, come un book fotografico professionale, masterclasses, un corso di formazione per migliorare le abilità di comunicazione e auto-imprenditorialità.

DUCCIO DALPIAZ si laurea con lode alla Scuola di Musica di Fiesole con il M° Burchietti. Studia anche con X.Jankovic e W.Tachezi. G.Gnocchi e B.Delepelaire. Frequenta il Masterstudium presso il Mozarteum di Salisburgo con M. Bartolomey. Vince numerose borse di studio e competizioni come il King’s Peak International e il Clara Schumann International. Nel 2023 si esibisce alla Biennale di Violoncello di Amesterdam. Cura la formazione cameristica con E.Rosadini e M.Fossi che lo portano a suonare all’inaugurazione del Teatro Niccolini e al 53° Festival di musica da camera di Cervo e a vincere più volte il concorso Crescendo. Dal 2021 si esibisce con il Celloversum nelle sale e nei Festival MuTh KonzertHall, Solitar Pittenclassic, Styriarte.

II concerto successivo dell’Associazione Le 7 Note si terrà alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea lunedì 10 luglio, ore 19.00, con la presenza del pianista Alessio Masi che eseguirà musiche di Couperin, Bach, Giustini, Fanny Mendelssohn, Prokofiev, Schönberg (Piazza San Francesco 4, ingresso 5 €).