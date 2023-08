Distrugge una statua nella villa ottocentesca Influencer nella bufera

In sei ragazzi per un pomeriggio di svago e video, all’interno della prestigiosa e ottocentesca Villa Alceo di Viggiù (Varese), hanno provocato danni per oltre 100mila euro a una statua dello scultore Enrico Butti nato e morto proprio a Viggiù. La "Domina", così si chiama l’opera, è finita spezzata a metà all’interno della fontana al centro della quale era posizionata, perché due fra i giovani– fra cui l’ influencer tedesco Jannis Danner - le si sono avvinghiati addosso per fare foto e video. Ora sono stati tutti e sei denunciati per danneggiamento, dai gestori della dimora storica. Tra loro figura appunto Danner, oltre 1 milione di follower su instagram e testimonial per diversi marchi di benessere e fitness. A riprendere il tutto, oltre le telecamere di videosorveglianza di Villa Alceo, anche una giovane parte del gruppo, intenta a documentare il pomeriggio di "goliardia". Volevano probabilmente girare un video abbracciati alla statua, Danner e un suo coetaneo, mentre altri quattro li riprendevano per il filmato.