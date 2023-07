Diplomata con il massimo dei voti

Sara ha un sorriso contagioso. E un coraggio che trasmette forza. Per questo, seppur giovanissima, sui social è già un’influencer. Lei è Sara Ciafardoni e da sempre affronta la vita con il coraggio di lottare per i propri sogni. Tra i ragazzini è molto conosciuta sia per la sua pagina Instagram (@lasarabooks), dove condivide la sua passione per la scrittura, che per quella di TikTok (@lasaracfd), dove, oltre a parlare di libri, ironizza sulla disabilità, per sensibilizzare su questa tematica che purtroppo conosce molto bene, avendo una rara malattia che fin dall’età di 8 anni la costringe sulla sedia a rotelle. Ma Sara non si è mai persa d’animo, anzi ha coltivato le sue passioni per lo studio, la scrittura e la fotografia. Voleva a tutti i costi prendere il diploma e ce l’ha fatta. Si è appena diplomata con 100100 al liceo scientifico delle scienze applicate Galilei di Viareggio. "Ho dedicato tante energie allo studio e vedere i risultati premiati – afferma – è stato davvero gratificante. Ho dovuto affrontare diverse sfide che hanno reso il percorso scolastico più complesso, di conseguenza ho sperimentato diverse tipologie di istruzioni: a casa, online e anche in ospedale, lontana dai miei compagni di classe".

Eleonora Prayer