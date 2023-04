“Dilaga ovunque”, a San Giovanni la presentazione del libro di Vanni Santoni

Arezzo, 28 aprile 2023 – Sarà Vanni Santoni, uno dei più interessanti, innovativi e apprezzati scrittori italiani, ad inaugurare gli appuntamenti di maggio con la rassegna per la promozione della lettura “Le piazze del sapere”, organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno, Associazione culturale Pandora.

Sabato 6 maggio alle 17,30 a Palomar, la Casa della cultura in piazza della libertà, lo scrittore valdarnese presenterà la sua ultima fatica letteraria “Dilaga ovunque” edita da Laterza, in uscita il 5 maggio.

Quanto bisogna risalire nel tempo per raccontare la nascita dei graffiti? Fino alle grotte di Lascaux, alle incisioni sulle pareti di Pompei, o ai disegnetti virali lasciati dai soldati americani durante la guerra? Di certo è a partire dai primi anni ’70 del secolo scorso, tra i ragazzini dei quartieri poveri che iniziano a taggare le strade di Philadelphia e New York, che il fenomeno prende piede, esplode e dilaga in tutto il mondo. Da allora è un proliferare di nomi, un evolversi di stili e filoni in cui è quasi impossibile mettere ordine. Nonostante la repressione sempre più dura e l’ossessione per il decoro, oggi i graffiti sono ovunque, hanno vinto. La street art si vende nelle case d’asta, si usa in pubblicità, diventa addirittura strumento della speculazione immobiliare. Cosa è rimasto dello spirito clandestino delle origini? Per scoprirlo, il romanzo di Vanni Santoni porta il lettore tra gallerie d’arte e depositi dei treni, con il cappuccio della felpa tirato su e un paio di bombole nello zaino, a sentire l’odore della vernice e l’adrenalina che sale improvvisa, muovendosi nel buio per mordere la carne della città e rivendicare il diritto di esistere in uno spazio urbano dominato dalle logiche del profitto.

Vanni Santoni è scrittore, giornalista e editor. Dopo l’esordio con Personaggi precari, ha pubblicato, tra gli altri, i romanzi Gli interessi in comune (Feltrinelli 2008), Se fossi fuoco arderei Firenze (Laterza 2011), In territorio nemico (minimum fax 2013), Muro di casse (Laterza 2015), La stanza profonda (Laterza 2017, candidato al premio Strega), L’impero del sogno (Mondadori 2017) e i romanzi fantastici Terra ignota e Terra ignota 2 e I fratelli Michelangelo (Mondadori 2013, 2014 e 2019). Scrive sul Corriere della Sera, Internazionale, Vice, il Manifesto. Dal 2014 al 2021 è stato direttore editoriale per la narrativa di Tunué. I suoi ultimi libri sono il saggio La scrittura non si insegna (minimum fax 2020) e il romanzo La verità su tutto (Mondadori 2022).

E, ovviamente, “Dilaga ovunque” che Vanni Santoni presenterà sabato 6 maggio a Palomar, intervistato dal giornalista e scrittore David Allegranti.