Dieci giorni di teatro, torna Il Giogo a Montagnano

Arezzo, 20 giugno 2023 – Dieci giorni di teatro, cultura ed enogastronomia sotto il cielo di Montagnano. Dal 28 giugno all’8 luglio, il Premio europeo di teatro popolare “Il Giogo” - arrivato quest’anno alla sua XXXIIª edizione - torna ad animare il piccolo centro della Valdichiana con un calendario fitto di eventi e grandi ospiti.

Ben sette compagnie di teatro popolare dialettale provenienti da tutta Italia si avvicenderanno sul palco di Piazza della Chiesa, in una vera e propria ‘maratona’ di spettacoli. L’anteprima della rassegna è dedicata ai più piccoli, mercoledì 28 giugno, con “Il Gioghino”. Si parte poi giovedì 29 giugno con la Compagnia Teatrale ‘La Nave dei Folli’ di Arezzo; seguiranno l’Associazione Teatrale ‘Le Voci Dentro’ di Assisi, la ‘Compagnia Bellizzi’ di Salerno, la ‘Compagnia L’Anello’ di Cascina, ‘Li Bindoli’ di Porto S. Stefano, la ‘Compagnia Teatrale Il Carro’ di Corciano e, mercoledì 5 luglio, sarà la volta della ‘Compagnia Attori per caso’ di Firenze per una settimana di spettacoli no-stop.

Mentre il gran finale è affidato a due serate imperdibili. La prima, venerdì 7 luglio, quando ad esibirsi sul palco di Piazza della Chiesa sarà la compagnia teatrale “Il Giogo” di Montagnano con il nuovo spettacolo “Gedeone” per la regia di Roberto Arrigucci. La seconda, sabato 8 luglio, quando durante la tradizionale serata di gala “Cena sotto le stelle” verranno assegnati i vari premi tecnici e la compagnia vincitrice della rassegna verrà premiata con l’ambito premio “Il Giogo”. Saranno inoltre consegnati i prestigiosi premi “Giogo d’Argento” e il premio giornalistico “Gli amici di Caterbo e Francesca Mattioli”.

Ospiti della serata di sabato 8 luglio saranno il giornalista e inviato valdarnese della Rai Giammarco Sicuro – recentemente impegnato sul fronte di guerra in Ucraina, il baritono aretino di fama internazionale Mario Cassi e il giornalista e scrittore Filippo Anastasi.

Il programma e le compagnie in concorso

Mercoledì 28 giugno Il Gioghino (a cura di Valeria Gudini)

‘Associazione Culturale Il Giogo’ “Il Far West” ‘Gruppo teatro Battifolle’ “Il Paese delle Meraviglie” ‘Gruppo teatro S. Agnese’ “Un Mistero in Famiglia” Gli spettacoli si svolgeranno in Piazza della Chiesa nella serata di mercoledì 28 giugno. Inizio alle ore 21:00. Ingresso libero.

Giovedì 29 giugno ‘La Nave dei Folli’ (Arezzo) con “L’usciere”, regia di Roberto Arrigucci

Venerdì 30 giugno

‘Le voci dentro’ (Assisi) con “Sogno di una notte di mezza sbornia”, regia di Gianni Bevilacqua

Sabato 1° luglio

‘Compagnia Bellizzi’ (Salerno) con “Quaranta ma non li dimostra”, regia di Antonio Sannino

Domenica 2 luglio

‘Compagnia L’Anello’ (Cascina – PI) con “Taxi a due piazze”, regia di Luca Lunedì

Lunedì 3 luglio

‘Li Bindoli’ (Porto S. Stefano – GR) con “La casa di Camme”, regia di Renzo Vitelli

Martedì 4 luglio

‘Il Carro’ (Corciano – PG) con “La badante”, regia di Cesare Giugliarelli

Mercoledì 5 luglio

‘Attori per caso’ (Firenze)

Con “La fortuna con la F maiuscola”, regia di Gerardo Caso

Venerdì 7 luglio

‘Il Giogo’ (Montagnano)

con “Gedeone”, regia di Roberto Arrigucci

Sabato 8 luglio

Serata “Gastronomia & Spettacolo”

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21:30 Biglietto intero 7 euro (Ridotto 5 euro) Abbonamento 35 euro valido nei giorni 29, 30, 1, 2, 3, 4 e 5

La cena dell’8 luglio è su prenotazione (tel. 0575 902482 – 3899998368 – 3470417613)