Arezzo, 16 giugno 2023 – Diciassette spettacoli in otto serate per la Libera Accademia del Teatro. La seconda settimana della rassegna “Notte prima dei… saggi” presenterà un calendario particolarmente ricco che, tra domenica 18 giugno e domenica 25 giugno, permetterà di vivere un viaggio tra le diverse sfumature dell’universo teatrale. A salire sul palcoscenico del teatro “Pietro Aretino” saranno gli allievi dei diversi corsi della Libera Accademia del Teatro che presenteranno i saggi preparati negli ultimi mesi di lezioni, con una proposta che spazierà tra testi originali e omaggi alle opere di Shakespeare e Goldoni, tra la leggerezza di una commedia e la riflessione su delicati temi di attualità, tra il teatro tradizionale e il teatro in musica. Ogni spettacolo sarà previsto in doppia replica alle 19.00 e alle 21.30 per permettere agli attori di vivere in due momenti le emozioni della rappresentazione dal vivo e per offrire agli spettatori una maggior possibilità di scelta.

I primi spettacoli vedranno per protagonisti due gruppi di adulti di Amina Kovacevich che si alterneranno sul palcoscenico domenica 18 e lunedì 19 giugno per presentare la commedia shakespereana “Molto rumore per nulla” e “Nudi per caso” dove racconteranno di un gruppo di giovani intraprendenti capaci di reinventarsi in un momento di difficoltà economica. Shakespeare sarà messo in scena anche martedì 20 e mercoledì 21 giugno in due saggi con la regia di Andrea Biagiotti: “Dark dream in summernight” vedrà un gruppo Junior con ragazzi delle scuole superiori reinterpretare “Sogno di una notte di mezza estate” in una versione dark, mentre gli attori più esperti del gruppo Ostinati saranno impegnati nella commedia “Misura per misura” su malaffari e corruzione dei governanti. Un ulteriore omaggio alla genialità del commediografo britannico sarà giovedì 22 e venerdì 23 giugno con il gruppo Junior di Francesca Barbagli che metterà in scena “Senza Giulietta”, uno spettacolo ambientato subito dopo la morte di Giulietta e Romeo che tratta temi di amore, odio e rivalità adolescenziale. Nelle stesse due serate, il gruppo Junior di Uberto Kovacevich proporrà un viaggio indietro nei secoli con il brillante e comico testo di “Ulisseide”, con una parodia del ritorno di Ulisse verso Itaca al termine della guerra di Troia. Questo intenso calendario terminerà sabato 24 e domenica 25 giugno con “Fiori d’acciaio” e “Trilogia della villeggiatura”, entrambi interpretati da gruppi di Ostinati con la regia di Biagiotti: il primo spettacolo approfondirà delicate tematiche di attualità quali la malattia, la genitorialità e l’amore, mentre il secondo attualizzerà l’opera di Carlo Goldoni con una forma lessicale e un’ambientazione maggiormente contemporanea.

La rassegna della Libera Accademia del Teatro vivrà anche un’ulteriore tappa a Subbiano, nel suggestivo teatro all’aperto di piazza Sotto le Mura che, alle 21.30 di sabato 24 giugno, ospiterà lo spettacolo di teatro in musica “Il castello maledetto” che, nato dalla creatività di Uberto Kovacevich, proporrà un’alternanza tra recitazione, danza e teatro con coreografie di Stefania Pace e direzione musicale di Alessandra Cartocci e Stefano Graverini. Il programma dettagliato della rassegna “Notte prima dei… saggi” è disponibile sulla pagina facebook “Libera Accademia del Teatro” dove, quotidianamente, vengono presentati gli spettacoli e gli attori coinvolti; per ottenere ulteriori informazioni è possibile chiamare lo 0575/266.86 o scrivere a [email protected]