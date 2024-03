Di Marco, Mosca, Sinigaglia finalisti al “Ceppo”

La giuria letteraria del Premio Letterario Internazionale Ceppo, sessantottesima edizione, ha annunciato ieri la terzina finalista della sezione ’racconto’. Saranno Giovanna Di Marco, con "La sperta e la babba", Alessio Mosca, con "Chiromantica medica", ed Ezio Sinigaglia, con "L’amore al fiume", a contendersi il primo posto che verrà annunciato durante la cerimonia di premiazione, votato in diretta dalla giuria dei giovani lettori under 35, domenica 5 maggio, alle 10, alla biblioteca San Giorgio, Auditorium Terzani. Come di consueto, il vincitore parteciperà, agli inizi di giugno, al Festival Città dei Lettori di Firenze diretto da Gabriele Ametrano

Assegnato anche il premio Ceppo per l’Infanzia e l’Adolescenza: la vincitrice è la scrittrice Nadia Terranova. Anche questa edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo, primo italiano dedicato al racconto, diretto e presieduto da Paolo Fabrizio Iacuzzi, sarà a Pistoia dall’8 marzo al 5 maggio, con il patrocinio del Ministero della Cultura, con il sostegno di Fondazione Caript e Fondazione Chiantibanca, e grazie alla compartecipazione del Comune di Pistoia con la Biblioteca San Giorgio, del Consiglio regionale della Toscana, nell’ambito della Festa della Toscana, e della Regione Toscana.

"Per questa edizione del Ceppo Biennale racconto siamo riusciti, grazie alla Giuria diretta da Luca Ricci, a selezionare una terna di scrittori molto interessanti - ha spiegato Paolo Fabrizio Iacuzzi, presidente del Premio -. Autori quasi sperimentali, pubblicati da case editrici emergenti che hanno ancora il coraggio di scommettere sul genere del racconto, con una forte attenzione non solo ai temi ma al linguaggio, capace di interpretare l’inquietante immaginario del nostro tempo, le dinamiche di una sessualità senza schemi e le profonde sollecitazioni linguistiche anche del Sud". Una novità di questa edizione è il raddoppio del premio dedicato ai più giovani con la sezione "Le parole del Ceppo Ragazzi per star bene": i ragazzi scriveranno degli elaborati, i migliori dei quali parteciperanno a un incontro con la scrittrice e vinceranno buoni libri da spendere nelle librerie Giunti al Punto.

Gabriele Acerboni