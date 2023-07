“Di Giovedì ” lancia “Lucignano Music Festival”

Arezzo, 21 luglio 2023 – “Lucignano Music Festival” entra a far parte della rassegna “Di giovedì sere d’estate a Lucignano” ed è una “scelta azzeccatissima, condivisa con la direttrice artistica del Festival, Irene Abrigo – commenta il sindaco Roberta Casini, presente alla prima di ieri sera – la conferma arriva dal gran pubblico presente nella scenografica Piazza San Francesco e dai tanti visitatori e turisti presenti nel nostro Borgo in questa seconda serata della nostra rassegna estiva”.

“Con “Affari di famiglia” - dichiara la direttrice artistica della rassegna Irene Abrigo – proponiamo un giorno in più di eventi e ben cinque appuntamenti con concerti di musica da camera, il cui repertorio spazia tra ‘800, ‘900 e musica contemporanea. Sabato 22 aggiungiamo una performance di jazz. Rafforziamo in questa edizione il nostro rapporto con la comunità lucignanese attraverso lo strumento del Festival pass, che dà accesso agli eventi musicali e ad imperdibili proposte enogastronomiche in collaborazione con le attività del territorio. Per noi è importante la qualità con l’eccezionalità dei nostri artisti da proporre in uno dei Borghi più belli d’Italia”.

Dopo l’apertura di ieri con musiche di Bach, Daniel Schnyder e Beethoven eseguite da Irene Abrigo al violino, Jürg Dähler alla viola e Enrico Bronzi al violoncello, stasera, venerdì 21 luglio alle 21, nella location di San Francesco, sarà la volta di Schostakovich, David Philip Hefti e Schumann nell’esecuzione di Irene Abrigo al violino, Jürg Dähler, viola, Enrico Bronzi, violoncello, Francesca Sperandeo, pianoforte.

Sabato 22 luglio è in programma la cena gourmet e il Concerto jazz all'aperto. Protagonista il Gran Duo Italiano, composto da Mauro Tortorelli, violino e Angela Meluso, pianoforte su Musica di Alfredo D'Ambrosio. A seguire il Duo Jazz, con Michael Riessler, clarinetto e Lorenzo Riessler, percussioni.

La chiusura di domenica 23 luglio prevede Musica di Mendelssohn, Käser e Brahms nell’esecuzione di Irene Abrigo, violino, Jürg Dähler, viola, Enrico Bronzi, violoncello e Francesca Sperandeo, pianoforte.