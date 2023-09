Denny, il sogno esce dal cassetto "Sì, un giorno vorrei fare la regista"

di Enrico Salvadori

La televisione ma anche il teatro con un sogno nel cassetto. Anzi due. Quello di vestire i panni della regista o essere chiamata da Carlo Conti in un’edizione di ‘Tale e quale show’. Non si può dire che Denny Mendez stia con le mani in mano. E’ un vulcano di idee che spera di realizzare, dopo aver recitato negli Stati Uniti in produzioni importanti come due film di John Travolta. La prima Miss Italia di origine non italiana venne eletta nel 1996. Era una ragazzina che è diventata una bellissima donna con obiettivi precisi.

Brevi vacanze dopo un’estate di lavoro, la tua.

"Abbiamo girato ‘Storia di una famiglia perbene 2’ per Mediaset dove sono ancora Stella. Credo molto nella fiction di buona qualità ma anche nel teatro e riprenderò con Francesco Branchetti ‘Cose di ogni giorno’. Dopo il Covid c’è voglia di ripartire e poi avrò ancora l’impegno in tv con un programma Sky a cui sono davvero affezionato. Ha per titolo ‘Pole position’".

Però sgombriamo il campo, Denny, la Formula 1 non c’entra nulla.

"Si parla di economia. Incontro ogni settimana imprenditori e manager, italiani e internazionali scelti tra le eccellenze del mondo lavorativo. Si raccontano e danno idee, parlano delle loro storie, delle loro aziende, delle innovazioni. Spiegano come ce l’hanno fatta a raggiungere l’eccellenza".

Attrice, conduttrice ma nella testa di Denny Mendez c’è anche un ruolo di regista…

"Proprio così. Ho in mente da tempo di realizzare un cortometraggio che abbia al centro la figura dello scafista che trasporta gli immigrati clandestini. Nessuno lo ha mai fatto".

La televisione ti ha cercato ultimamente ma per partecipare a reality.

"Il Grande Fratello o l’Isola dei famosi non mi interessano. Mi sento preparata per qualcosa di molto meglio. Studio canto e un giorno spero in una chiamata a ‘Tale e quale’, un programma bello e divertente che l’amico Carlo Conti conduce molto bene".

Sei mamma di Nayara che compie gli anni proprio nel giorno in cui sei stata eletta.

"Miss Italia è un ricordo indelebile e bellissimo. Da ragazzina arrivata a 11 anni a Montecatini Terme da Santo Domingo mi sono trovata a 18 anni in una ribalta incredibile. Al concorso sono affezionata. Mi sento spesso con Patrizia Mirigliani, ho contatti con Caterina Balivo, Rachele Risaliti e tante altre che hanno partecipato. Era un’altra tv perché era un altro mondo".