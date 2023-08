Della Robbia e Signorelli Foiano al centro del Rinascimento, un conferenza racconta l’ultima opera del maestro cortonese

Arezzo, 31 agosto 2023 – Un momento di riflessione e di rinascita per l’intera città, questo sarà la conferenza che racconterà l’ultimo Signorelli in programma sabato 2 settembre alle ore 17 nella chiesa museo S.Maria della Fraternita.

Nella collegiata dei SS Leonardo e Martino a Foiano della Chiana, infatti, è custodita l’ultima opera del grande Maestro Luca Signorelli, quell’Incoronazione della Vergine sulla quale la storica dell’arte Olimpia Bruni assieme a Jane Donnini (funzionario restauratore e conservatore della Soprintendenza Arezzo/Siena/Grosseto) dialogheranno per raccontare il grande maestro cortonese, n occasione dei 500 anni dalla morte,in rapporto anche con l’arte e l’opera della famiglia Della Robbia che tnate testimonianze ha lasciato a Foiano.

L’iniziativa rientra nel ricco programma collaterale alla mostra Anno Robbiano in svolgimento a Foiano ed è realizzata in collaborazione con Bottega dell’Arte

In occasione di questa iniziativa sarà esposto un documento unico: la ricevuta che lo stesso Signorelli fece alla chiesa per la realizzazione del suo ultimo quadro dipinto: “L'incoronazione della Vergine”.

“La mostra Anno Robbiano, racconta Jacopo Franci assessore alla cultura, si sta rivelando veramente un grande successo non solo per i numeri di visitatori, ma anche per la nuova spinta che ha dato all’intera città ed al ruolo che può avere nel panorama culturale toscano. La conferenza sarà anche l’occasione per annunciare un accordo che abbiamo stipulato con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo attraverso il quale ritorneranno nella nostra città due predelle del Signorelli che furono rubate dalla chiesa di SS Leonardo e Martino e che sono state recuperate e attualmente sono custodite nel deposito d’arte della soprintendenza ad Arezzo. Queste due opere nei prossimi mesi torneranno nella chiesa per le quali sono state dipinte e per Foiano è un arricchimento straordinario.”