"Datemi la bambina" Poi insegue i genitori e distrugge una farmacia

Prima l‘ha guardata, fissandola, poi le ha detto "Vieni via con me". Subito dopo ha dato in escandescenze. È l‘episodio avvenuto ieri pomeriggio in una farmacia di Imperia. Protagonista una ragazza e una bambina di un anno che era con i genitori. Secondo le testimonianze, la ragazza, in forte stato di agitazione, li avrebbe avvicinati dicendo "datemi la bambina". I genitori si sono spaventati e si sono rifugiati in farmacia seguiti dalla giovane, che ha poi dato in escandescenze, fracassando tutto quello che riusciva a fracassare. C’è chi ha chiamato i carabinieri, chi il 118. La ragazza è stata sedata e ricoverata in ospedale per essere sottoposta a una serie di esami, alcologici e tossicologici compresi. La farmacia ha subito danni ingenti. I genitori della piccola, per quanto sotto choc, non avrebbero presentato alcuna denuncia e nei confronti della giovane donna, ora ricoverata in psichiatria, non è stato preso alcun provvedimento.