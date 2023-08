’Dalle stalle alle stelle’ Un aiuto per curare e nutrire i pet maltrattati

Dalle stalle alle stelle. Così si chiama l’iniziativa che Ohana, il rifugio per animali che si trova a Empoli, organizza il 10 agosto per la notte di San Lorenzo. Un’occasione per raccogliere fondi per curare e nutrire al meglio gli amici a due e quattro zampe che provengono da situazioni di maltrattamento e che vivono in Ohana.

Tra questi, Giuggi, trovato da solo, per strada, quando era solo una anatroccolo, il vitello Vittorio, venuto alla luce ‘per errore’ in una fattoria vicino Bolzano dove, tramite inseminazione artificiale, vengono fatte nascere solo mucche femmine, e la pecora Kruzska, nata cieca e salvata dal macello. Giovedì 10 agosto, dopo la cena di beneficenza, tutte le luci del rifugio si spegneranno, per ammirare le stelle cadenti. Per partecipare all’evento: 320-0583314 [email protected]