Dal Giappone a Sansepolcro: la compagnia Mum & gypsy porta in scena “Chair / il posto”

Arezzo, 24 settembre 2025 – Secondo appuntamento – venerdì 26 settembre, alle 21:00 – con le prove aperte al termine della residenza creativa, al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro : questa volta, l'associazione CapoTrave/Kilowatt ospita la compagnia giapponese mum & gypsy con l'anteprima dello spettacolo Chair / Il posto che nasce dal soggiorno del regista e drammaturgo Takahiro Fujita in città, nel novembre 2023, durante il quale ha esplorato il territorio, entrando in contatto con persone e luoghi. In scena, attrici e attori italiani e giapponesi – Aoi Nakasone, Alessandra Cozzi, Giorgia Fiorentini, Lara Di Bello, Luca Maino – intrecciano le loro lingue e cultura per raccontare una storia di viaggiatori che arrivano in una piccola città. La produzione nasce all'interno di CRISOL - Processi creativi, rete internazionale che promuove il dialogo tra culture e linguaggi artistici. Lo spettacolo è in italiano e giapponese con sovratitoli in italiano.

mum & gypsy è una compagnia teatrale giapponese fondata nel 2007 dal regista e drammaturgo Takahiro Fujita, che nel 2012, a soli 26 anni, ha ricevuto il 56º Premio Kishida Kunio per la drammaturgia. Fujita è noto per il suo metodo del “ritornello”, che consiste nella ripetizione di scene e battute per creare ritmo, profondità e stratificazione del senso. La compagnia collabora con artisti di varie discipline e dal 2013 porta i suoi lavori anche all'estero; nel 2016 ha co-prodotto Il mio Tempo con Fabbrica Europa in Italia, e nel 2023 ha presentato Chair / Il Posto, coproduzione internazionale sviluppata nell'ambito del programma Crisol, che sostiene artisti emergenti italiani.

mamma e zingara

CHAIR / IL POSTO

drammaturgia e regia Takahiro Fujita interpretazione Aoi Nakasone, Alessandra Cozzi, Giorgia Fiorentini, Lara Di Bello, Luca Maino ／ Izumi Aoyagi (video) regia di scena Yoshiko Haraguchi progetto luci Kaori Minami tecnica luci Yuta Yamauchi suono Nobu Ikeda video Jitusko Mesuda operatrice sottotitoli Shiori Koga tour manager Miwa Monden produzione Kana Hayashi

con il supporto del Centro di Residenza della Toscana (Armunia – CapoTrave/Kilowatt), Fabbrica Europa

Tutte le prove aperte si tengono al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro (via della Misericordia snc) alle ore 21:00, ad eccezione di Nulla dies sine linea – studio di Roberta Racis che si svolgerà alle 17:30.

Biglietti su www.webtic.it

Ingresso singolo prova aperta: 7€