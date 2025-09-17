Da oggi al 21 settembre torna il Lucignano Music Festival

Arezzo, 17 settembre 2025 – Da oggi al 21 settembre a Lucignano, spazio alla quinta edizione del festival cameristico Lucignano Music Festival ideato dalla 37enne star nascente del violino Irene Abrigo e cresciuto insieme al compagno d'arte e di vita, il celebre violista Jürg Dähler. Quest'anno la rassegna musicale disegnata insieme ai grandi artisti e amici in residenza tra le mura medievali di Lucignano, è dedicata al tema «Guerra e Pace» per sottolineare il ruolo sociale dell'arte nei momenti di crisi e come nelle scorse edizioni, per rafforzare questo ideale sempre fondante la visione musicale di Irene Abrigo, si avranno oltre ai concerti serali appuntamenti divulgativi per tutte le età, dall'infanzia fino alla Casa di Riposo del paese. Cinque giorni di immersione nella bellezza del borgo eccezionalmente musicato dal cenacolo di Irene Abrigo e Jürg Dähler con il clarinetto di Tommaso Lonquich, il violoncellista e direttore d'orchestra svedese Daniel Blendulf ei pianisti Alessandra Ammara e Roberto Prosseda. In programma la musica di Schubert, Casella, Mozart, Mahler, Schumann, Messiaen risuonante nei vicoli di giorno come eco di prove, di sera tra gli affreschi trecenteschi della Chiesa di San Francesco o tra le mura cinquecentesche del Teatro Rosini. Ogni concerto dell'edizione «Guerra e Pace» sarà non solo interpretato dal sestetto cameristico d'eccellenza in residenza, ma anche titolato a una celebre opera d'arte ispirata alla guerra e ai suoi orrori: dall'apertura oggi con Addio alle Armi di Hemingway con Schubert, Casella e Mozart; poi il capolavoro di Luigi Comencini Pane, Amore e Fantasia domani con Mahler, Stravinsky e Schumann. E ancora La Fine del Tempo – Doctor Who di BBC per Messiaen il 19, quindi il 21 settembre con il premio Oscar La Vita è Bella di Benigni su impaginato da Shostakovic a Mozart. Un'intera giornata di gioco, swing, danza, workshop e divulgazione è prevista per il 20 settembre in collaborazione con il Sergio Aloisio Rizzo SwingTet e gli insegnanti e ballerini Alice Forzoni e Lorenzo Banchi. Grazie al progetto Ritmi di Libertà – Workshop e Spettacolo dalle 11 del mattino fino alle 17.15 si potrà giocare e sperimentare sui ritmi lindy hop e swing anni '20-'30, alle 21.15 il vero e proprio spettacolo