Da dieci anni Pisa all’avanguardia

Oltre 660 studenti con Dsa, disturbi specifici dell’apprendimento, si sono rivolti allo sportello specializzato dell’Università di Pisa nell’anno accademico 2022-2023. I servizi: "Assistenza ai partecipanti a concorsi di ammissione o test di valutazione, interventi di mediazione con i docenti in vista degli esami orali o scritti, tutorato specifico (redazione appunti, registrazione lezioni) per le attività didattiche informazioni sulle procedure di immatricolazione e sui test d’ingresso", ma anche incontri individuali di consulenza didattica, diagnosi e certificazione dettagliata e aggiornata per studenti sprovvisti di una diagnosi o in possesso di una diagnosi non aggiornata (cioè di più di tre anni)". La diagnosi e la certificazione "vengono condotte, in convenzione con l’Istituto Stella Maris, secondo le normative della Consensus Conference di Roma (Istituto Superiore di Sanità , 6-7 dicembre 2010) e del Parcc (Panel di Aggiornamento e Revisione della Consensus Conference 2007) pubblicato nel febbraio 2011". Predisposto un questionario per favorire l’inserimento degli studenti in Università. Obiettivo del progetto “Accoglienza”, inoltre, è "assistere gli studenti nella pianificazione del percorso universitario".