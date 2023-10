Da Cercato a Morlupi, torna Zenzero Fest

Arezzo, 9 ottobre 2023 – Salutata l'estate con gli ospiti di settembre, Zenzero Fest torna con l'annunciato calendario di ottobre, un poker di incontri in programma giovedì 12, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 nella Sala della Biblioteca “Città di Arezzo” per un calendario variegato per generi e stili.

Si apre giovedì 12 con Flavia Cercato e il suo “Il destino dell'ortica” (Rizzoli), un ottimo esordio letterario per la nota conduttrice televisiva e radiofonica che con una scrittura brillante racconta una bella storia di donne, una saga familiare che affonda le radici negli anni Venti del Novecento e si muove intorno all'eccentrico quartiere Coppedé a Roma, animata da personaggi femminili originali e imprevedibili che, alla ricerca del loro posto tra le caotiche trame del mondo, si specchiano l’una nella storia e nei tormenti dell’altra, proprio come succede in ogni famiglia.

Un calciatore amato e apprezzato da tutti per le sue doti sportive e le sue qualità umane, un talento in campo e un esempio nella vita, la cui prematura scomparsa ha lasciato un grande vuoto: “Gianluca Vialli, l'uomo nell'arena” (66thand2nd) è il libro di Marco Gaetani, ospite venerdì 13 di Zenzero Fest, in cui l'autore ripercorre la vita del grande campione raccontandola nelle sue tante sfaccettature, da cui emerge la figura di un uomo che non ha mai avuto paura, in campo e fuori, di battersi per i suoi obiettivi.

Sabato 14 sarà tempo di noir, con Francois Morlupi e il suo “Formule mortali” (Salani), una narrazione atipica e brillante nella quale si intrecciano umorismo e tensione e in cui si muovono cinque personaggi indimenticabili, i “cinque di Monteverde”, investigatori imperfetti ma spinti dalla ferma ricerca della verità sullo sfondo di una Roma caotica, decadente, ma sempre bellissima.

Il programma di ottobre si chiude domenica 15 con Arianna Mortelliti che presenterà il suo libro “Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni” (Mondadori), una narrazione originale, un racconto tenero, uno stile definito per un romanzo d'esordio che rivela un vero talento: quello che Arianna Mortelliti ha ereditato dal nonno, il grande Andrea Camilleri.

Tutti gli incontri si terranno a partire dalle 18:30 con ingresso per il pubblico libero e gratuito. E al termine dell’incontro il consueto firma copia. A fare da cornice alla rassegna, la mostra fotografica Ginger Pic, raccolta di scatti della prima edizione di Zenzero realizzati dalla fotografa Andrea Lisa Papini, curatrice della mostra.

