Cure2Childre: una cena per raccogliere fondi a favore del progetto in Camerun

Strada in Chianti, 7 aprile 2023- Sarà una cena dedicata alla raccolta fondi a favore di bambini di Cure2Children quella in programma domenica 16 aprile alle 21, nel Giardino di Strada a Strada in Chianti. Il nuovo progetto della nota Fondazione fiorentina è dedicato allo sviluppo dell’onco-ematologia pediatrica in Camerun “In Africa sub-sahariana possiamo salvare centinaia di bambini con un progetto molto ambizioso -spiega la presidente di Cure2Children Cristina Cianchi -. In quella zona infatti vivono milioni di bambini, la gran parte dei quali non ha accesso a cure mediche adeguate, soprattutto per le malattie onco-ematologiche. La Fondazione si propone, pertanto, di rafforzare l’assistenza di bambini con cancro e malattie gravi del sangue in Camerun, a partire dall’anemia falciforme, una malattia che compromette gravemente l’aspettativa e la qualità di vita nella maggioranza dei bambini affetti. Si tratta di una malattia non-trasmissibile, potenzialmente mortale, più frequente nei bambini dell’Africa sub-sahariana, dove si registrano migliaia e migliaia di casi. Interventi terapeutici relativamente semplici ed economici - puntualizza Cianchi - possono cambiare sostanzialmente il decorso della malattia; uno di questi è la terapia con idrossiurea (anche nota come idrossicarbamide) che può essere somministrata a bambini in sicurezza direttamente in regioni subsahariane. Un altro intervento più complesso ma realistico, necessario ed efficace, consiste nel migliorare l’accesso a trasfusioni sicure di globuli rossi concentrati. Questo progetto ha avuto origine grazie alla bellissima Manuella-Christiane proveniente dal Camerun, guarita grazie al trapianto di midollo osseo in Armenia, presso un centro partner della Cure2Children. Per la famiglia -conclude la presidente- è stata una gioia immensa vedere guarire Manuella-Christiane dall’anemia falciforme che, oltre ad essere una patologia terribile in termini di sofferenze, porta inevitabilmente alla morte». Per info e prenotazioni contattare il numero 389.6213577. All’evento parteciperà Cristiano Riganò ex attaccante di ACF Fiorentina, lo staff di Radio Toscana. Caterina Ceccuti