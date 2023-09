Cuore malato a destra: Aimisei sorride grazie al Prof. Pak a Massa

Ci sono volute nove ore di sala operatoria per correggere il doppio difetto congenito al cuore della piccola Aimisei, 6 anni e due occhi giganti. Prima i clinici hanno lavorato su un mini-cuore creato con tecnologia 3D da ingegneri meccanici e ricercatori del BioCardioLab dell’Ospedale del cuore di Massa, studiando anatomia e flussi sanguigni e definendo le modalità di azione. Poi il team guidato dal dottor Vitali Pak è entrato in sala operatoria: ora il cuore di Aimisei è perfetto. La piccola ha una gemellina, Alia: sono nate insieme ma con storie diverse. Il cuore di Aimisei ha un doppio difetto congenito: batte a destra e ha una conformazione anatomica tale da determinare una circolazione sanguigna diversa da quella “normale”. Quando è arrivata dai medici di Fondazione Monasterio aveva già subito all’estero due interventi palliativi, che non avevano corretto la patologia. Nel 2017 a Berlino i cardiochirurghi sono intervenuti una prima volta con una riparazione della valvola atrio-ventricolare. L’operazione non era una risposta definitiva, come pure il secondo intervento l’anno dopo per un’insufficienza della valvola tricuspide. A Massa era già stato eseguito un intervento correttivo definitivo su un’altra piccola paziente con cuore a destra e doppia discordanza cardiaca, così Aimisei il 27 febbraio scorso viene operata.. "Abbiamo condiviso fosse necessario un intervento correttivo di ’Doppio-switch’ con la procedura definita ’Senning-Jatene’ – spiega Vitali Pak, direttore dell’Unità operativa di cardiochirurgia pediatrica e del congenito adulto – Consiste in uno switch atriale in cui i flussi venosi atriali vengono ridirezionati verso i ventricoli di rispettiva competenza e in uno switch arterioso in cui aorta e arteria polmonare vengono riconnessi ai ventricoli corretti". "Felici di aver donato ad Aimisei, ai genitori e alla gemellina la possibilità di guardare al futuro con ottimismo", ha detto Marco Torre, direttore generale di Monasterio.

Irene Carlotta Cicora