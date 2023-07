Crowe amante degli Uffizi "Stregato dalle opere d’arte"

Un Russell Crowe sempre più innamorato di Firenze e della Galleria degli Uffizi. L’attore è tornato ancora una volta nella città simbolo del Rinascimento per visitare di nuovo il museo che conta migliaia e migliaia di opere d’arte, tra dipinti appartenenti a diversi periodi e stili artistici e sculture romane e greche. E proprio davanti ai busti di Adriano e Diocleziano Crowe si è soffermato per farsi immortalare in uno dei tanti scatti davanti agli sguardi meravigliati e ammirati di alcuni turisti presenti. Russell Crowe era già stato agli Uffizi nel 2019 dove, come questa volta, si era intrattenuto per oltre tre ore. L’attore è arrivato insieme alla famiglia molto presto e si è fermato, come comunicato anche dalla galleria, per "un tour completo dei capolavori del Rinascimento al secondo piano della Galleria, da Botticelli a Leonardo, alla sala di Michelangelo e Raffaello".

Ma a colpire Crowe sono state soprattutto le nuove sale degli autoritratti dove si è fermato per ammirarne i dettagli. "È stata una mattinata splendida: tornerò, ci vedremo di nuovo tra un paio d’anni", così avrebbe detto l’attore salutando tutti con un sorriso e concedendo foto e autografi a chi glielo chiedeva.

Nel frattempo proseguono le serate all’insegna del divertimento e dei vip a Forte dei Marmi. Al Forte il Puravida di Manuel Botti e della moglie Chiara ha festeggiato sei anni dall’apertura con una mega festa a cui hanno partecipato, tra gli altri, il presidente Preziosi, Giorgio Panariello, Pago, Viceversa e Alessio Pibe.