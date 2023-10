“Cromatismi” di Mariangela Baldi al Palazzo del Podestà di Montevarchi

Arezzo, 24 ottobre 2023 – Dal 27 ottobre al 5 novembre 2023 il Palazzo del Podestà di piazza Varchi 8, a Montevarchi ospita “Cromatismi”, mostra di pittura di Mariangela Baldi.

L’esposizione, organizzata dall’associazione culturale Art-Ecò e patrocinata da Regione Toscana e Comune di Montevarchi, sarà visitabile tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19, a eccezione dei giorni di chiusura di lunedì 30 ottobre e giovedì 2 novembre.

Venerdì 27 ottobre, alle ore 18, l’inaugurazione alla presenza del sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai e del vicepresidente della Regione Toscana Marco Casucci. Ospite speciale lo storico dell’arte Alberto D’Atanasio, che spiegherà al pubblico le opere esposte e la cifra stilistica dell’artista aretina.

Martedì 31 ottobre è previsto un evento collaterale, con un laboratorio condotto da Mariangela Baldi dedicato a grandi e bambini, in cui verranno dipinte delle zucche in vista della Festa di Halloween.

LA MOSTRA

Il Palazzo del Podestà di Montevarchi torna a ospitare eventi di arte contemporanea e lo fa accogliendo una mostra che ripercorre gli ultimi dieci anni di ricerca di Mariangela Baldi, eclettica autrice aretina apprezzata per la capacità di raccontare ciò che la circonda attraverso i colori.

Circa ottanta opere esposte che affrontano varie tematiche: la natura incontaminata, i viaggi, i paesaggi e i luoghi reali del suo cuore e quelli onirici, fino ad arrivare a momenti di pura poesia, dove le sensazioni, le emozioni e i ricordi vengono fissati prima che svaniscano per sempre.

Mariangela Baldi presenta un figurativo che non si può ingabbiare in una precisa corrente. Lo spettatore troverà echi di realismo e impressionismo, altre volte è la surrealtà che fa capolino. Le piccole incursioni nell’astratto presentano allo spettatore una pittrice curiosa, sempre pronta a mettersi in gioco. La voglia di sperimentare e combinare materia e colore con tecniche eterogenee come l’acrilico, l’encausto e l’acquerello, cercando di ottenere da ognuna il meglio, rivelano invece un’artista che non pone mai limiti alla sua incessante ricerca.

L’ARTISTA

Mariangela Baldi è nata ad Arezzo, dove ha frequentato l’Istituto d’arte “Piero della Francesca” e dove ancora oggi vive e lavora. Ha esposto in tutta Italia con personali e collettive, ottenendo vari riconoscimenti in premi e concorsi.

Accanto alla sua attività espositiva, da anni si impegna nell’organizzazione di eventi legati al mondo dell’arte, come mostre collettive a tema e concorsi di pittura estemporanea, grazie all’associazione culturale Art-Ecò di cui è presidente e cofondatrice.

In allegato: