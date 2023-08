Crollo choc alle 5 Terre La falesia di Corniglia franata in mare davanti ai turisti

di Claudio Masseglia

CORNIGLIA (La Spezia)

Tutto in pochi secondi ripresi in diretta da un turista di passaggio con la barca: stava immortalando col cellulare le bellezze della costa delle Cinque Terre, quando si è trovato a filmare l’improvviso crollo della falesia di Corniglia, sabato nel tardo pomeriggio. Episodio che ha fatto ben presto il giro del mondo sul web, riportando a galla il problema di un territorio tanto bello quanto fragile. La buona notizia è che il crollo di sassi e detriti non ha provocato feriti nè danni: il vicino cimitero non è stato interessato (ed è sempre rimasto agibile e aperto), il paese a sua volta non corre alcun rischio. Quella falesia era da tempo sotto osservazione e già in passato si era registrati altri distacchi di materiale finiti in mare. E non è un caso che proprio intorno alle falesie su tutta la riviera spezzina, un’ordinanza della Capitaneria vieti espressamente la balneazione, la sosta dei natanti e l’ancoraggio entro trenta metri. Ieri è stata fatta una prima stima della situazione, stamani tecnici di Comune di Vernazza e Regione entreranno più nello specifico per cercare di capire come stiano esattamente le cose e, soprattutto, come intervenire in ottica futura. Un primo sopralluogo è previsto in mattinata da parte di sindaco, tecnici comunali e l’ingegnere che già in passato si era occupato della falesia. "Arriveremo in zona col gommone – spiega il sindaco di Vernazza Francesco Villa – poi ci sposteremo fino al cimitero per vedere come è la situazione, anche se il crollo non ha interessato la zona".

Il pensiero va a quanto accaduto sabato pomeriggio. "Sono venuti giù sassi e detriti depositati nel corso degli anni – spiega Villa – in quella zona era già accaduto altre volte in passato. Questi crolli sono causati dall’azione del vento e dall’erosione. La balneazione nella zona è già vietata dall’ordinanza della Capitaneria, non è escluso comunque che possa fare anch’io un apposito provvedimento ad hoc per l’area sotto la nostra falesia. Per il momento comunque non c’è nulla di che preoccuparsi, il nostro sopralluogo servirà a capire con esattezza come stiano le cose".

Gli stessi tecnici del Comune di Vernazza saranno poi impegnati sempre oggi in un summit previsto a Genova con i colleghi dell’ufficio tecnico della Regione Liguria. Obiettivo, fare il punto della situazione su quanto accaduto e, soprattutto gettare le basi per successivi interventi. "Le immagini della frana alle Cinque Terre – sottolinea il presidente della Regione Giovanni Toti – stanno facendo il giro del mondo. La Liguria, le Cinque Terre, sono terre fragili e stiamo lavorando per mettere in sicurezza le aree di maggior pregio e transito". Pochi mesi fa proprio alle Cinque Terre era stata riaperta una parte della via dell’Amore, chiusa da anni per una frana, "oltre 20 milioni per metterla al sicuro – sottolinea Toti – tutto il sentiero tornerà percorribile entro l’anno prossimo".