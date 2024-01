Cristo di periferia, Montanari allo Spina

Arezzo, 23 gennaio 2024 – Un nuovo appuntamento al Teatro comunale Mario Spina di Castiglion fiorentino: mercoledì 24 gennaio, alle 20:45, Francesco Montanari sarà in scena con Cristo di periferia, lavoro scritto e diretto da Davide Sacco, con le musiche dal vivo di Raimondo Esposito e Francesca Masucci. Lo spettacolo racconta la storia di un giornalista che viene inviato dal suo direttore in un circo di periferia per scrivere un articolo su un “povero Cristo” che, nella sua roulotte, trasforma l’acqua in vino e moltiplica i pani e i pesci. Scettico, il giornalista arriva in questo circo bastardo, dove incontra personaggi fragili e surreali. Francesco Montanari narra con delicatezza e suggestione questa fiaba contemporanea che si interroga sul valore dei miracoli oggi, sulla bellezza del mondo e sull’importanza dei sogni. Un racconto di fede, quella stessa fede che spinge il funambolo a continuare a camminare sulla corda, sospeso nel vuoto: la fede che supera la paura.

Dopo il diploma presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, Francesco Montanari intraprende la carriera di attore teatrale. Direttore artistico del teatro Manini di Narni, è diventato noto al grande pubblico con il ruolo del Libanese nella serie tv Romanzo Criminale, a cui sono seguiti Il cacciatore e I Medici. Nel 2021 ha affiancato Roberto Bolle nella conduzione di Danza con me.

Biglietti disponibili su Liveticket (https://www.liveticket.it/teatromariospina) o presso la biglietteria del teatro, un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Info e prenotazioni: [email protected]

La stagione del Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino è curata dall'Associazione culturale CapoTrave/Kilowatt, con la direzione di Lucia Franchi e Luca Ricci, con il contributo del Comune di Castiglion Fiorentino, con il sostegno di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Unicoop Firenze e Pasta Toscana, e in collaborazione con Pro Loco Castiglion Fiorentino e La Piccina.