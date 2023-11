"Cristiano, siamo con te. Ti aspettiamo a casa"

SPELLO (Perugia )

"Lo aspetto e non vedo l’ora di riabbracciarlo e di riportarlo a casa". Risponde con tono pacato e calmo Luigi, il padre di Cristiano Giordano, il 12enne scomparso lunedì da scuola a Grosseto. Il ragazzino era lì perché ospitato in una comunità per giovanissimi con disagio e lunedì, all’ora di ricreazione, è scappato da scuola con un compagno. Aveva confessato ad alcuni amici di voler tornare in Umbria dove c’è il padre e le ricerche si sono indirizzate subito nella regione, con mobilitazione di carabinieri e polfer. I due amici hanno provato a salire su un treno per Roma, ma sono stati bloccati. L’altro è stato intercettato, Cristiano no. Non è escluso che il ragazzino si trovi già in Umbria. Il papà è preoccupato ma mantiene la calma. Spera che il ragazzino torni a casa. E sul mondo dei giovani innesca anche alcune considerazioni: "Troppe insidie e sfide, che sono maggiori all’età di Cristiano. Non si seguano mode sbagliate, altrimenti le conseguenze potrebbero essere diverse da quelle che si immaginano. Il mondo dei social e delle serie tv è diverso dalla realtà". Il papà di Cristiano è arrivato con lui a Spello dal 2019, per motivi di lavoro. A Spello si ricorda come un ragazzino molto vivace, a tratti problematico e, in questo contesto di famiglia stimabile e rispettata, si inseriscono i servizi sociali. Il ragazzino era affidato ai servizi di Spello e da lì il passaggio alla struttura della Toscana.

Alessandro Orfei