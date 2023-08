Cristiano Militello a Pieve Village

Arezzo, 7 agosto 2023 – Ormai ci siamo, martedì 8 agosto ritorna il PIEVE VILLAGE a Pieve Santo Stefano, la settimana di ferragosto ormai famosa, giunta alla sua undicesima edizione, che si svolgerà ogni sera da martedì 7 a lunedì 14 sempre in piazza Della Collegiata.

Sette giorni di musica, giochi, eventi, presentazioni promozionali, comicità, che si concluderà lunedì 14 Agosto con la Sagra del Tortello di Pieve e con il ballo popolare in piazza.

L'idea del PIEVE VILLAGE è quella di ricreare in piazza l'atmosfera di un villaggio vacanze, con un format ormai collaudato che prende lo spunto dalle caratteristiche classiche di qualsiasi villaggio turistico.

Ed allora ogni sera si inizia, come in ogni villaggio che si rispetti, con l'immancabile Baby Dance, si prosegue con i giochi del Torneo dei Rioni di Pieve, che in attesa del Palio dei Lumi di Calcio in Costume anticipano la tenzone sfidandosi ogni sera in una serie di giochi da bar o da piazza ( briscola, freccette, ma anche calcio tennis e street basket).

Da quest'anno una novità: subito dopo la baby dance, verrà presentata un'attività commerciale di Pieve Santo Stefano che si mostrerà al pubblico o mediante video promo oppure con una dimostrazione dal vivo. Ogni sera quindi una sorpresa.

Subito dopo avremo l'evento centrale, quasi sempre musicale, con vari gruppi della nostra vallata. Domani sera martedì, per l'apertura avremo ad esempio il "Looppolo quartet".mentre mercoledì sarà la volta dei "Let's connect" e così via.

Fra le tante attività del PIEVE VILLAGE due sono gli eventi più attesi, lo spettacolo di Cristiano Militello, comico e showman famoso per la rubrica "striscia lo striscione" di "Striscia la Notizia" su Canale 5, che si esibirà venerdì 11 agosto subito dopo la baby dance e Promo&PIeve, quindi attorno alle 22; un evento molto atteso che sarà ad ingresso libero.

Il 14 agosto sarà invece la volta della SAGRA DEL TORTELLO DI PIEVE e del BALLO POPOLARE; con la PROLOCO Pievana del Presidente Alessio Cipriani che dal pomeriggio farà gustare al pubblico le specialità culinarie del territorio, con in testa l'ormai famoso anzi MITICO TORTELLO DI PIEVE. LA kermesse si concluderà con il grande ballo popolare in piazza allietato dall'Orchestra all'Italiana di Francesco Fancelli, una presenza fissa da qualche anno a PIEVE VILLAGE.