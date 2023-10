Cresce l’attesa per “I centogusti dell’Appennino”

Arezzo, 27 ottobre 2023 – Con l’arrivo dell’autunno Anghiari si prepara ad accogliere la mostra mercato de “I centogusti dell’Appennino”.

Appuntamento nei giorni 28 - 29- 30 - 31 ottobre e 1° novembre in tutto il centro storico del paese. La mostra, dedicata al mondo dell’agriturismo e dell’enogastronomia, rappresenta un momento di incontro diretto tra produttore e consumatore.

Presenti come sempre innumerevoli articoli d’eccellenza, dai pecorini al cioccolato, dai vini agli ortaggi, dai dolci tipici ai salumi, con possibilità di degustazioni e acquisto sul posto, con il vantaggio di un dialogo diretto con le aziende produttrici. Il tutto sarà accolto come da tradizione nel centro storico di uno dei borghi più belli d’Italia e d’Europa, che per l’occasione aprirà le tipiche botteghe per ospitare le aziende e i visitatori.

La mostra rappresenta ormai un appuntamento fisso per le realtà gastronomiche del territorio, tanto da essere giunta alla XXIII edizione.

Un altro appuntamento da non perdere è quello con la tipica “Osteria dei Centogusti” gestita dalla Proloco di Anghiari, dove una splendida cornice delle mura con affaccio sulla piana della Battaglia farà da sfondo ad un menù appetitoso e caratterizzato dai sapori tipici della Valtiberina.

Ricordiamo inoltre l’annuale “Camminata dei Centogusti” che si svolgerà mercoledì 1°Novembre con partenza dalle mura.