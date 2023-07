"Cosa paradossale a Pontremoli: troppi disagi"

(Massa Carrara)

"Sono completamente d’accordo con Stella e lo sosterrò in questa campagna". Lo dice Jacopo Ferri (Forza Italia), uno dei sindaci che ha maggiormente lottato per servizio di trasporto pubblico locale all’altezza per un luogo molto particolare come la Lunigiana. Il muoversi con i mezzi pubblici è un tema molto sentito per il territorio lunigianese. Pontremoli e altri comuni risentono di una grande difficoltà nei trasporti, con strade che si arrampicano sulle montagne e collegamenti ormai sorpassati di fronte a un traffico sempre più intenso. "Questa cosa dell’aumento dei biglietti la trovo paradossale. At invece di applicare le penali per un servizio non all’altezza del cittadino chiede all’utenza di pagare di più per le corse. La nostra zona è particolarmente colpita da un servizio da rivedere, basti pensare al periodo delle scuole. I mezzi sono vecchi e devono tornare al deposito: questo comporta tagli alle corse e molte volte lasciano a piedi le persone. Credo sia più importante dare risposte a questi disagi che chiedere altri soldi al cittadino".