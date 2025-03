Arezzo, 10 marzo 2025 – Cortona, una nuova serie di incontri con «Nati per Leggere». Il Comune aderisce anche alla formula musicale

Il progetto per favorire la lettura riparte da martedì 11 marzo alla Biblioteca di Camucia. A primavera iniziano gli incontri dedicati all’educazione musicale

È in partenza una nuova serie di incontri dedicati ai libri e alle famiglie con «Nati per leggere insieme», l’iniziativa per promuovere la lettura nelle famiglie con bambini fino a 6 anni di età. Il secondo ciclo di incontri stagionale parte dall’11 marzo alle 16,30 alla Biblioteca di Camucia, in via Sandrelli. Per partecipare non è necessaria la prenotazione.

«Il programma Nati per leggere - dichiara l'assessore alle Politiche sociali, Lucia Lupetti - cresce e acquista anche una nuova dimensione, quella dell’educazione alla musica. A breve pubblicheremo un nuovo calendario di appuntamenti dedicati alla pratica dell’ascolto e dell’espressione musicale, un altro fattore che contribuisce alla crescita dei bambini. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, in particolare le operatrici dei nidi della cooperativa Polis e l’assessore all’Istruzione Silvia Spensierati».

Il Comune di Cortona promuove questa iniziativa perché la lettura favorisce lo sviluppo cognitivo dei piccoli e migliora le capacità dei genitori di crescere con i loro figli. Il motto di «Nati per leggere insieme» è «Apprendere l’amore della lettura attraverso un dono: un adulto che legge una storia». Dopo il primo appuntamento dell’11 marzo, gli incontri proseguono sempre il martedì, il 25 marzo, l’8 e il 22 aprile, il 6 e il 20 maggio, il 3 e il 17 giugno. L’iniziativa è organizzata dalla Cooperativa Polis, per informazioni 0575678382.