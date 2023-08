Cortona, torna il Mercatale sotto le stelle

Arezzo, 1 agosto 2023 – Negozi aperti, cene, apertivi sotto le stelle e tanto divertimento. Sarà questa la formula vincente di Mercatale Sotto le Stelle, la grande festa nel paese della Val di Pierle che sabato 5 agosto coinvolgerà commercianti, cittadini e turisti provenienti de tutta la vallata.

Durante l’evento, le attività commerciali saranno aperte fino a mezzanotte proponendo tante offerte speciali, sconti e iniziative legate ai saldi estivi all’interno di una cornice di iniziative e svago.

I visitatori, infatti, potranno assaporare le prelibatezze enogastronomiche di bar, macellerie e ristoranti nelle vie e nelle piazze di Mercatale, gustarsi aperitivi sotto le stelle nei pubblici esercizi e passeggiare tra i mercatini dell’artigianato. Tutto questo in un contesto di gioia e spensieratezza grazie alle tante proposte di musica dal vivo e dj set che coinvolgeranno il paese e all’animazione dedicata ai bambini.

“Dopo la bella riuscita dell’edizione dello scorso anno, abbiamo subito compreso come questo appuntamento sia stato apprezzato dalla comunità locale. Quest’anno c’è un programma ancora più ricco e questo ci fa sperare in un ulteriore successo. Puntiamo proprio a rivitalizzare l’economia del territorio sfruttando la sinergia con le organizzazioni di categoria, in questo caso Confcommercio. Siamo al fianco degli operatori del territorio e quindi le attività economiche locali vengono coinvolte in prima linea, apprezziamo anche la concreta vicinanza della Banca Popolare di Cortona”, dichiara il Sindaco Luciano Meoni.

“Mercatale Sotto Le Stelle vuole crescere ancora, per questo oltre ad un calendario di iniziative sempre più variegato andremo a coinvolgere nuove zone del paese come quella del Centro Polivalente – spiega Carlo Umberto Salvicchi, responsabile delegazione Confcommercio Valdichiana – la seconda edizione vedrà coinvolte tutte le realtà associative della zona, oltre che commerciali, e sarà caratterizzata da un ricco programma di musica nelle varie zone del paese, insieme a dj set e scuole di ballo. Ci teniamo a rimarcare l’importanza di eventi che valorizzano il commercio anche nelle aree periferiche, dove i negozi hanno una specifica importanza perché svolgono servizi di prossimità e socialità”.

“Anche quest’anno la nostra Banca sostiene questo importante evento nella Comunità di Mercatale, che assieme alla vicina Lisciano Niccone, ha contribuito alla rinascita ed alla rinnovata vivacità di questo Territorio tra Toscana e Umbria – commenta Roberto Calzini, direttore generale della Banca Popolare di Cortona - qui opera gente di qualità, ostinata, mai doma e fiera delle proprie radici. Questo è stato il motivo per cui, in un momento storico dove si assiste ad una vera e propria desertificazione bancaria, con abbandono di certi territori considerati marginali, la nostra Banca, attenta dal 1881 ai bisogni delle Comunità, ha deciso di dare una nuova vita e nuova forza alla propria presenza, investendo in strutture leggere, permanenti, per dare assistenza alla nostra clientela; si tratta di veri e propri “negozi”, al pari degli altri esercizi commerciali che incontreremo a questa bella manifestazione. Da un paio di mesi nel nostro “negozio” è già attivo un ATM evoluto che permette di eseguire la gran parte delle operazioni bancarie; dal lunedì 31 luglio introdurremo l’elemento umano, indispensabile completamento del modello di servizio, con il nostro personale, pronto ad assistere la clientela nell’utilizzo dei nostri servizi bancari e finanziari. È il nostro contributo alla sostenibilità delle Comunità”.

Per maggiori informazioni contattare la Confcommercio Valdichiana allo 0575 603231 o inviare una mail a [email protected]