Cortona, Signorelli 500 allunga fino al 22 ottobre

Arezzo, 6 settembre 2023 – La mostra che celebra Luca Signorelli in occasione dei 500 anni dalla sua morte viene prolungata fino al 22 ottobre. L’Amministrazione comunale di Cortona e l’Accademia Etrusca hanno deciso di estendere il periodo dell’esposizione dedicata al grande artista. Grazie al successo di pubblico e alle tante richieste è ora possibile rimettere mano al calendario. La conclusione, prevista inizialmente per l’8 di ottobre, è stata posticipata di due settimane, venendo incontro alle esigenze del mondo dell’istruzione e anche alle richieste delle categorie economiche.

Per il Comune di Cortona si tratta di un ulteriore sforzo che testimonia l’attenzione per l’appuntamento culturale più importante degli ultimi anni. «Signorelli 500. Maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia» è stata inaugurata lo scorso 23 giugno al Maec dopo mesi di lavoro che hanno visto impegnati l’Amministrazione comunale, l’Accademia Etrusca, gli organizzatori di Villaggio Globale e i curatori scientifici: Tom Henry per la ricerca delle opere ed Eleonora Sandrelli per gli itinerari. Proprio in questi giorni sono stati superati i 18mila visitatori della mostra, un ulteriore pubblico potenziale viene così raggiunto grazie all’estensione delle giornate di apertura durante l’anno scolastico di prossimo avvio.

Fra gli obiettivi dell’evento, oltre a quello di offrire un momento di celebrazione in un percorso costituito da circa 30 dipinti provenienti da tutto il mondo, c’è anche quello di tracciare un «Itinerario Signorelliano» che interessa in prima battuta il centro storico di Cortona, ma che si estende ad alcune importanti città del Centro Italia. In altre parole, le celebrazioni di Luca Signorelli non riguardano soltanto l’aspetto espositivo, ma mettono le radici nella città natale del grande pittore diramandosi in un circuito composto dai luoghi che custodiscono stabilmente le opere del «Maestro di luce e poesia».Un lavoro che intreccia i concetti di promozione culturale, di ricerca storico-artistica e di valorizzazione turistica ed economica di questo patrimonio diffuso. L’altro obiettivo che viene centrato grazie alla decisione degli organizzatori è quello didattico. Con la partenza del nuovo anno scolastico, gli istituti d’istruzione potranno pianificare con maggiore elasticità la propria visita a Cortona, alla ri-scoperta del suo grande figlio.

«Grazie al successo dei numeri dei visitatori, per venire incontro alle esigenze del mondo della scuola e con una stagione turistica che si allunga sempre di più, abbiamo valutate di compiere questo ulteriore sforzo e di prolungare la mostra - dichiara il sindaco Luciano Meoni - il successo di pubblico è stato sopra ogni aspettativa, i numeri molto importanti e anche l’apprezzamento da parte del mondo della cultura italiana. Sarà un modo per tutti coloro che non hanno avuto ancora la possibilità di venire a Cortona di poterlo fare e di ammirare queste bellezze».

«La proroga della mostra è la nostra risposta al grande interesse di pubblico che stiamo registrando e anche per far sì che con la ripresa delle scuole molti studenti possano visitarla e conoscere da vicino Signorelli - dichiara l’assessore alla Cultura Francesco Attesti - È stata letteralmente un’invasione di ulteriore bellezza nella nostra città, a volte ho il desiderio che una mostra così non finisse mai».