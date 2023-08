Cortona On TheMove e Autolinee Toscane insieme per la seconda edizione del progetto 12x12

Arezzo, 28 agosto 2023 – L’autobus torna ad essere il protagonista d’eccezione per la seconda edizione del progetto 12X12, nato dalla collaborazione tra il festival internazionale di fotografia Cortona On The Movee Autolinee Toscane.12 fotografe e fotografi over 60che per 12 mesi, attraverso l’obiettivo, racconteranno il territorio toscano e i suoi abitanti da una prospettiva del tutto inedita e originale.L’intento del progetto è offrire una diversa estetica del trasporto pubblico attraversoscatti d’autore che hanno saputore interpretaree dar luce alle storie,agli sguardi e alle relazioni di queste persone si incontrano sull’autobus,indagandogli aspetti culturali e sociali delle comunità attraversate e dei territori connessi.Da agosto 2023 a luglio 2024, 12artistiover 60con origini o base in Toscana,selezionati da Cortona On The Move,mostrano il loro punto di vista sul trasporto pubblico con la memoria “storica” di chi ha visto il popolarsi delle città, il cambiamento urbanistico, la gentrificazione e il plasmarsi dei centri urbani che, negli ultimi 40 anni, hanno subito radicali trasformazioni.Chi meglio di Massimo Vitali, maestro contemporaneo di fama internazionale, fine conoscitore delle terre toscane, come protagonista della prima mostra della seconda edizione di 12X12?Il suo sguardo sul mondo viene narrato nelle famose immagini esposte in tutto il mondo in importanti musei e fondazioni,tra cui Solomon R.Guggenheim Museum (New York),MuseoNacionalCentro de Arte ReinaSofia (Madrid), Stedelijk Museum (Amsterdam), Centre Pompidou (Parigi)eilMusée National d’Art Moderne (Parigi).“Abbiamo scelto forse la più breve e meno frequentata tratta delle AutolineeToscane nell’Appennino Pistoiese, che unisce la vecchia stazione di Pracchia della ferrovia Porrettana con Orsigna, il paese dove si ritirò Tiziano Terzani negli ultimi anni della sua vita.–racconta l’artistaMassimo Vitali-Questa è un’area che ho avuto modo di esplorare e frequentare nei mesi scorsi grazie a un progetto che ho realizzato nella vicina Oasy Contemporary Art (OCA), ilnuovo spazio espositivo di Dynamo Camp sulla Montagna pistoiese.Hoindividuato la linea Pracchia-Orsigna come un esempio che dimostra come gli autobus riescano a connettere punti abbandonati e spesso dimenticati del nostro territorio. Anche se spesso vuoti o utilizzati da poca gente, secondo me costituiscono la vera essenza del servizio pubblico.”I primi tre autori di questa seconda edizione sono Massimo Vitali,Margherita Verdi e Daniela Tartaglia. Tutte le opere sono pubblicate sul profilo Instagram di Autolinee [email protected]_toscana.La collaborazione trail festival di fotografia Cortona On The Move eAutolinee Toscane non si fermaqui. Dallapartnership sono infatti nate lemostre,visibilialla “Stazione C” di Camucia-Cortonafino al 1° ottobre,Ultima Chancedi Marco Garofalo ela collettivaGet Rich or Die Tryin’.Laprimain particolare nasceanchegrazieall’idea e alcontributo di AutolineeToscane, che ha permesso all’artista di viaggiarenelle periferie di alcunegrandicittà italianee condurre la sua personale indagine sulpotere dellamusicatrap. La mostra di Garofalo, allestitaproprio su un autobus diAutolinee Toscane, mette in luceil legame conil mezzochepiù di tutticaratterizza le periferie,con le sue atteseele sue sorprese.LamostraGetRich or Die Tryin’, anch’essa frutto della collaborazione con AutolineeToscane,èinveceun “omaggio” ai 50 anni del rap:dal Bronx alle passerelledelle più grandi case di moda, la mostra racconta la storia di una culturacreata daipiù svantaggiati che, attraverso l’hip hop, hanno trovato unastrada verso l’espressione, la propria identità, la creazione e, infine, laricchezza e l’accettazione