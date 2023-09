Cortona, la Fiera di settembre a Camucia: 150 banchi di espositori, animazione e giochi per bambini

Arezzo, 16 settembre 2023 – Oltre 150 banchi di espositori affolleranno Camucia lunedì prossimo per la tradizionale Fiera di Settembre. La manifestazione dedicata al commercio ambulante, organizzata dall’Amministrazione comunale, sarà di scena nelle vie e piazze del centro urbano lunedì 18 settembre dalle 8 e per tutto il giorno, con tante opportunità.

Decine e decine di banchi alimentari, abbigliamento, calzature, biancheria e tanti altri articoli riempiranno le strade di Camucia affiancando i negozi e moltiplicando l’offerta commerciale. L’Amministrazione comunale di Cortona con l’assessorato alle Attività produttive in collaborazione con le associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio ha voluto puntare su questo tradizionale appuntamento che richiama tantissime persone anche da fuori provincia. Si tratta di un modo per valorizzare Camucia e tutte le sue imprese, oltre che per dare un’opportunità di socializzazione alla cittadinanza.

Quest'anno la planimetria della fiera subirà delle modifiche, infatti come già avviene per il mercato settimanale, Piazza Sergardi con la sua nuova veste, vedrà la presenza di attività di animazione per le famiglie e di spettacoli viaggianti. I giardini della Pinetina ospiteranno gonfiabili per bambini e altre attività di divertimento, tutti intorno, nel centro urbano di Camucia, saranno presenti i banchi degli espositori. Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono necessarie variazioni al traffico e alla disciplina di conferimento dei rifiuti di cui si trova nota [link] in questo comunicato.