Cortona, Kilowatt Festival omaggia Luca Signorelli

Arezzo, 20 luglio 2023 – Kilowatt Festival partecipa alle celebrazioni dedicate a Luca Signorelli, il festival multidisciplinare di teatro, danza, circo e musica promosso dall’associazione Capotrave/Kilowatt organizza una serata con spettacolo e visita guidata in uno dei luoghi più suggestivi di Cortona.

Si tratta dello spettacolo «La nuova abitudine» di Claudia Castellucci, che si terrà domenica 23 luglio alle 18 sul sagrato della chiesa di San Niccolò. Castellucci propone una danza basata sullo Znamenny, un antico canto liturgico ortodosso, di impronta greca, che si fonde con la tradizione rurale della musica russa; ad abitare il palco, insieme ai danzatori, la vocalità del Coro di musicaAeterna di San Pietroburgo.

Claudia Castellucci è drammaturga, coreografa e didatta. Nel 1981, a Cesena, insieme al fratello Romeo e a Chiara e Paolo Guidi, fonda la Societas Raffaello Sanzio, che diventa poi Societas. Alla Biennale di Venezia 2020, Claudia Castellucci riceve il Leone d’Argento per la sezione Danza.

La scelta del luogo è stata decisa per omaggiare le celebrazioni cortonesi di Luca Signorelli, la chiesa di San Niccolò è infatti uno degli itinerari «signorelliani» del centro storico. In questa occasione, per circa un'ora, i visitatori avranno la possibilità di ammirare le testimonianze del Signorelli in circostanze uniche e suggestive.

«Un festival che si lega con l’evento clou di quest’anno, la mostra Signorelli500 e che mostra la possibilità di collegare due espressioni artistiche così diverse eppure così simili. L’arte stessa è teatro e infatti ritroviamo la teatralità e la drammaticità nelle opere di Signorelli», dichiara l’assessore alla Cultura Francesco Attesti.

Il rapporto di collaborazione fra Kilowatt Festival e Signorelli500 prevede inoltre che con l'acquisto del biglietto di un singolo spettacolo in programma a Kilowatt, si avrà diritto ad un ingresso ridotto al Maec, con il quale sarà possibile visitare la mostra "Signorelli 500". Con il biglietto del Maec, invece, si avrà diritto all'ingresso ridotto per un singolo spettacolo a scelta.