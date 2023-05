Cortona, il programma della Giostra dell’Archidado e la novità del Festival della bandiera

Arezzo, 12 maggio 2023 – Si comincia stasera con la cerimonia della colata dei ceri e si arriva a domenica 11 giugno con la 28esima edizione della Giostra dell’Archidado. Nel mezzo c’è un programma di eventi ancora più ricco, grazie alla prima edizione del «Festival internazionale della bandiera» e il ritorno dei mercatini nella «Settimana Medievale».

Dopo i riti della benedizione della cera nelle chiese rionali di Santa Maria Nuova, San Marco, San Domenico, Spirito Santo e in Cattedrale, entrano nel vivo la celebrazioni dei quintieri cortonesi. Stasera, venerdì 12 maggio, alle 21:30 in piazza del Comune si terrà la «Colata dei ceri» e il giorno seguente, sabato 13 maggio, alle 16 l’offerta dei ceri a Santa Margherita. Nel programma del Consiglio dei Terzieri spicca «Bigordi Bandiere», il festival internazionale della bandiera che si terrà il 27 maggio in piazza Signorelli. Parteciperanno sbandieratori dalla Germania, in particolare da Bretten e Costanza, insieme al Gruppo sbandieratori e musici di Bibbiena e al Gruppo storico di Cortona. L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare i giochi di bandiera, già riportati nello Statuto di Cortona del 1325, in riferimento ai festeggiamenti dei Patroni San Marco e Santa Margherita. Un elemento che indica Cortona come prima realtà dove si parla di giochi di bandiera, rispetto al già conosciuto uso della bandiera in ambito militare.

Altro appuntamento di richiamo è quello dei mercatini medievali in centro che si terranno dal 2 al 4 giugno con la partecipazione di artigiani e allestitori provenienti da tutta Italia. Ad allietare le giornate saranno giullari, artisti di strada, danzatori e musici che si esibiranno per tre giorni nelle vie e nelle piazze della città. Fra le attività in programma c’è anche l’angolo di tiro con l’arco per imparare con gli arcieri della Compagnia della Civetta della città di Cortona. Non mancheranno esibizioni del Gruppo sbandieratori e musici della città di Cortona, aperta anche la taverna del balestriere per riscoprire gli antichi sapori cortonesi.

Piazza Signorelli è il baricentro delle manifestazioni, venerdì 9 Giugno alle 21:15 è in programma la «Serata delle Bandiere», il giorno seguente, sabato 10 giugno, alle 21:30 sarà di scena la rievocazione del matrimonio fra Francesco Casali Signore di Cortona e Antonia Salimbeni di Siena.

Domenica 11 Giugno alle 16 si tiene la 28^ edizione della Giostra dell’Archidado.

«Le iniziative della Giostra dell’Archidado rappresentano un momento di attaccamento alle nostre antiche tradizioni - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - ci apprestiamo a vivere un fine settimana di celebrazioni in onore di Santa Margherita, l’invito e a tutti i concittadini a partecipare ai momenti del programma a partire dall’offerta dei ceri alla patrona. Ma l’Archidado e il Gruppo storico sbandieratori sono anche degli elementi apprezzati dai turisti».

«Questa edizione abbiamo rafforzato l’offerta dei mercatini medievali con più artisti ed espositori - dichiara Riccardo Tacconi, presidente del Consiglio dei Terzieri - per onorare lo statuto di Cortona del 1325, cominciamo subito con l’omaggio delle bandiere che in questa edizione della Giostra è dedicato a Luca Signorelli. La bandiera che lasceremo al santuario è quella con la rappresentazione del Martirio di San Sebastiano, dove sono presenti i balestrieri. Fu proprio questa l’immagine ripresa nel primo stemma della Giostra dell’Archidado realizzato da Enzo Olivastri”.